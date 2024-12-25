Во Льгове Курской области пожаловались на ракетный удар: есть прилет по заводу, где находилось расположение военных Путина. Видео

Силы обороны нанесли ракетный удар по Курской области РФ утром 25 декабря. Атаковано здание сахарного завода в населенном пункте Льгов, где располагались российские военнослужащие.

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Об этом сообщило беларуское издание NEXTA Live, опубликовав видео с места событий. Тем временем сами оккупанты причитают о прилете по пункту управления 810 российской бригады морской пехоты с "тяжелыми последствиями".

"По Льгову в Курской области нанесён мощный ракетный удар. Утром был "прилёт" по зданию сахарного завода, где, по данным украинских СМИ, было расположение российских военных", – пишет NEXTA Live.

Чуть позже поражение подтвердили в Вооруженных Силах Украины.

А советник городского главы временно оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко обратил внимание на то, что прилет именно по оккупантам подтверждают и российские пропагандисты.

Он опубликовал скрин сообщения в одном из российских Z-каналов, в котором утверждается, что удар был нанесен по "пункту управления 810 отдельной бригады морской пехоты". Она входит в состав Черноморского флота РФ и дислоцируется во временно оккупированном Крыму.

По данным пропагандистов РФ, последствия атаки "тяжелые", поэтому они требуют и ударов "по центрам принятия решений" в Украине, а не по украинской энергосистеме, а также жаждут "крови" представителей российской ПВО и повышения секретности, чтобы о командных пунктах российской армии больше не "знала каждая собака".

"Кстати, россияне пробуют вбрасывать, что во Льгове был пункт содержания наших военнопленных и якобы наши СОУ били именно туда. Пока на стадии "прощупать инфополе", но просто примите во внимание", – предупредил Андрющенко.

Напомним, ранее в этот день сообщалось о том, что дроны атаковали военные базы в Чечне. В городе Грозный прогремела серия взрывов, по предварительным данным несколько дронов залетели на базу чеченского спецназа.

Кроме того, стало известно, что в Казахстане упал пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный. на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Часть из пассажиров были гражданами РФ.

Выжили вследствие катастрофы менее половины находившихся в самолете людей.

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