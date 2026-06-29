Ракеты и бомбы на головы россиян: как уже "отличились" Воздушно-космические силы РФ и какой бумеранг еще впереди

С начала 2026 года российская авиация в результате нештатных ситуаций "уронила" на территорию РФ уже не менее 26 авиационных бомб. Всего же с начала полномасштабного вторжения в Украину известно о 334 таких "инцидентах". Помимо этого жители страны-агрессора бонусом получают еще "подарки" от собственных "защитников" в виде прилетов ракет Х-555, 9М723, Х-101 и прочих.

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Но на самом деле реальная ситуация с ударами Воздушно-космических сил РФ по своей территории куда более масштабная, чем можно себе представить.

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Кривые КАБы

Впервые российские оккупационные войска применили авиационные бомбы с УМПК (универсальным модулем планирования и коррекции), более известные как КАБ, осенью 2022 года по Бахмуту Донецкой области. Именно этот украинский город стал для оккупантов главной площадкой испытаний новых для них средств поражения и террора, основанных на примитивных советских бомбах свободного падения, на которые устанавливались модули управления, производимые практически в кустарном режиме.

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Но проблем у УМПК было, есть и остается очень много, а именно – они не гарантируют высокоточное и надежное поражение цели. Кустарность исполнения (являющаяся следствием дешевизны производства и необходимости выдавать количество, а не качество) привела к тому, что среди этих средств поражения возникает очень много нештатных ситуаций, которые в итоге и приводят к непредсказуемым последствиям.

В частности, модули УМПК изначально были спроектированы на авиационные бомбы массой 250 кг, а именно ОФАБ-250. Но затем, этот же модуль стали корректировать для применения на ОФАБ-500 – 500-килограммовой бомбе. А далее по возрастающей – на 1 500 и 3 000 кг.

Даже на ОФАБ-250 УМПК не работал слаженно и у него возникало множество нештатных ситуаций.

Все дело в том, что этот модуль, используя архитектуру "летающего крыла", не всегда гарантирует приведение всех крыльев в полетное положение после сброса бомбы, при котором осуществляется автоматическое взведение в боеспособное состояние боеприпаса. До сих пор на всех российских КАБах за этот процесс отвечает устройство пружинного типа, которое до момента спуска прибывает в натяжном состоянии посредством сдерживающей защелки. И эта примитивная концепция не всегда срабатывает.

То есть, запущенный по Украине из воздушного пространства России КАБ иногда сохраняет свойства бомбы свободного падения, в результате чего падает либо в районе Белгорода, либо других агломераций РФ.

Важно и то, что УМПК для российских КАБ продолжают испытывать проблемы с прочностью и аэродинамической нагрузкой. Первый такой КАБ, который даже после раскрытия УМПК просто развалился в воздухе, был обнаружен 12 марта 2023 в Куйбышевском районе Донецка, а на сегодняшний день таких верифицированных инцидентов множество.

Примечательно то, что зная об имеющихся проблемах этими модулями российские производители не вносят в них исправления, поскольку это влечет как дополнительные затраты, так и применение более высокотехнологических средств. А потому количество производимых КАБ доминирует над качеством и надежностью.

Ну, упадет десяток бомб на российские города или села, но остальные же долетят. Классический российский принцип.

С другой стороны, проблема не только в КАБ, о которых мы так часто слышим в подобных отчетах, ведь аналогичные угрозы несут и российские ракеты.

Ракеты – с неба

Вопросу возникающих у армии России проблем с ракетами я уделял внимание не только с 2022 года, начала полномасштабного вторжения в Украину, но и намного раньше – фактически еще с операции ВС РФ в Сирии и 44-х дневной войны в Карабахе.

Ведь именно тогда стали появляться верифицированные факты явных промахов российских баллистических ракет 9М723, а в декабре 2020 года премьер-министр Армении Никол Пашинян и вовсе заявил, что в ходе войны в Карабахе часть российских баллистических ракет ОТРК "Искандер-Э" (экспортный вариант российского оперативно-тактического ракетного комплекса) просто не стартовали!

В апреле этого года в статье на OBOZ.UA "Ложь о "Калибрах" и "Искандерах": что не так с российскими "высокоточными" ракетами и почему у них такой разлет" я детально уделил внимание проблемам вражеских ракетных средств поражения – в том числе и тому, что они сейчас не проходят полноценного технического контроля при производстве (контрольно-измерительных мероприятий). И это привело к тому, что российские же ракеты в ходе массированных ударов по Украине падают уже на головы россиян.

Среди наиболее частых инцидентов – с ракетами Х-55/555, поскольку это преимущественно советские образцы, часто уже непригодные к применению. Далее – с Х-101, что связано с ускоренным производством без надлежащего технического контроля, с 9М723 – аналогичная причина, как и с Х-101, а также с Р-27 и Х59.

Но настоящим рекордсменом по количеству отказов и падению в режиме недолета (правда, не всегда на территории РФ) была ракета Х-22/32. Во многом это связано с тем, что ее топливная система еще в период СССР считалась крайне ненадежной и нестабильной.

Но опасными ракетами для россиян являются не только атакующие Украину, но и те, которые по идее должны защищать РФ от ответных ударов Сил беспилотных систем ВСУ.

Опасное ПВО

18 июня мы стали с вами свидетелями того, как сформированная вокруг Москвы эшелонированная ПВО не смогла справиться с налетом дронов. Более того, зенитные управляемые ракеты российских систем наносили удары по малоэтажным объектам, в частности – резервуарам с нефтепродукцией.

В материале "Будет гореть Москва и не только: что случилось с российской ПВО и почему ЗРПК "Панцирь-С1" стал большой проблемой для врага" я обратил внимание на проблему с отдельно взятым комплексом, а точнее с его ракетами 9М335.

Они хотя и имеют на первый взгляд классическую аэродинамическую схему "утка", обеспечивающую высокую маневренность, но при установке мощного разгонного блока (для увеличения дальности поражения и скорости) аэродинамика ракеты, как и траектория полета становятся абсолютно непредсказуемыми.

Но для российских ЗУР аналогичная проблема возникла и даже в том случае, когда средство поражения было испытано и проверено многолетним практическим использованием. А возникла потому, что из-за израсходования запасов и накопленного за десятилетия боекомплекта приходится применять то, что спускается с конвейера в режиме нон-стоп (аналогично как и с ударными ракетными средствами).

Российские зенитные управляемые ракеты и ранее неоднократно демонстрировали ненадежность, но тогда это было обусловлено либо применением старой, небоеспособной продукции, либо прохождением технического контроля дефективной продукцией из-за невнимательности контролеров.

Но сейчас проблемы практически всех российских ЗУР заключаются именно в том, что у их систем противовоздушной обороны острейший дефицит БК и продукцию без каких-либо контрольно-измерительных мероприятий отправляют на применение. Как результат – бракованных и дефективных образцов (помимо технических и проектных проблем) становится все больше и больше.

Выводы

Россияне сами себя бомбят. В некотором смысле – именно так.

Самой опасной для них компонентой стали КАБы, которые не только являются самым массовым средством поражения и террора, но и обладают наибольшим количеством дефектов и крайне повышенной вероятностью нештатных ситуаций. Исправление этих рисков – дополнительные финансовые затраты, применение ограниченных из-за санкций технологических средств, замедление производства. Ну а российское командование качеству и надежности в вопросах КАБ отдает предпочтение количеству.

Схожая ситуация и с ракетными средствами поражения. Но в данном случае вопрос больше технического контроля, которые в последние годы попросту игнорируется на предприятиях, производящих ракетные средства поражения. Эти факторы привели не только к снижению характеристик производимой продукции, но и ее надежности.

В целом можно говорить о том, что практически вся высокоточная отрасль в России обременена сейчас требованиями производства большого количества продукции в условиях не только ограниченных технологий, но и отсутствия обязательных контрольно-измерительных мероприятий.

Поэтому на головы россиян время от времени как падали бомбы и ракеты российского же производства, так и будут падать – пока война не закончится. Но, что немаловажно, чем дольше она продолжается, технологическая и качественная деградация российского военно-промышленного комплекса будет только усугубляться, а следственно – нештатных ситуаций будет с каждым днем все больше и больше.