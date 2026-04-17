Ложь о "Калибрах" и "Искандерах": что не так с российскими "высокоточными" ракетами и почему у них такой разлет

До полномасштабного вторжения в Украину Россия на международных выставках и форумах вооружений позиционировала свои ракеты как не имеющие аналогов в мире высокоточные, сложные для перехвата средства поражения тактического и стратегического значения. Особым предметом гордости РФ были ракеты Х-101, 3М14 "Калибр" и 9М723, однако после 2022 года стало возникать ну очень много вопросов по поводу этих "кривых" средств террора.

Видео дня

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Россия, равно как и СССР, занималась системным завышением характеристик своего вооружения для того, чтобы иметь конкурентоспособные позиции на международном рынке с западными аналогами как средств поражения, так и техники. Но вот разоблачить эти манипуляции становилось возможным только тогда, когда сама техника оказывалась в руках заинтересованных в развенчании этой лжи.

В 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение российских оккупационных войск, на украинскую территорию заехали сотни образцов советской и российской техники, которая не только уничтожалась, но и попадала в руки Сил обороны Украины в качестве трофеев. Изучение же "современной" российской техники подтвердило догадки относительно того, что ее тактико-технические характеристики (ТТХ) завышались и не соответствовали анонсируемым.

В свою очередь, изучение вражеского ракетного вооружения было осложнено тем, что оно никогда не попадало в наши руки целым. Даже неразорвавшиеся Х-101, 3М14 "Калибр" или 9М723 все равно имели серьезные повреждения после падения, которые осложняли оценку их реальных характеристик.

Но со временем стало очевидно, что по ряду параметров (даже без более детального изучения неповрежденной продукции) эти ракеты значительно отличаются от своих официальных ТТХ.

Российский ракетный дутый пузырь

За более чем четыре года полномасштабной войны российские оккупанты применили по Украине достаточное количество ракет Х-101, 3М14 "Калибр" и 9М723, чтобы можно было провести дистанционное исследование их базовых характеристик, таких как точность и дальность.

С 2022 года РОВ применили более 1200 ракет Х-101, более 800 3М14 "Калибр" и более 1200 9М723.

Этого количества достаточно, чтобы сделать базовые выводы про точность каждого типа этих ракет, а именно:

Х-101 – при заявленном круговом вероятном отклонении (КВО) от 10 до 20 метров реальное отклонение от цели превышает 50 метров, а в некоторых случаях 100 метров и более.

Важным моментом является то, что в 2022 и 2023 годах ракеты Х-101 действительно обладали высокой точностью в пределах КВО до 20 метров, но со временем этот показатель стал ухудшаться, пояснение чему я дам ниже.

Примечательно то, что для других российских ракет ситуация аналогичная – КВО ухудшается от года к году.

3М14 "Калибр" – круговое вероятное отклонение этой ракеты заявлялось до 10 метров, но в настоящее время оно составляет и даже превышает 50 метров.

9М723 – баллистические ракеты ОТРК "Искандер-М" долгое время оставались наиболее высокоточными, сохраняя КВО в пределах 5 метров. Но начиная с 2023 года этот показатель стал стремительно снижаться. И даже с донаведением с использованием разведывательных дронов отклонение может составлять 50 метров и более.

В настоящее время 9М723 не столько высокоточное средство поражения, сколько ракета, применяемая по объектам, по которым сложно промахнуться с учетом ее нынешнего КВО. Падение точности этих баллистических ракет враг также активно пытается компенсировать применением кассетных боевых частей.

Что касается причин падения точности российских ракет, то дело в том, что в авральном режиме производства, при использовании в качестве важных электронных компонентов контрабанды двойного назначения снижается не только надежность, но и ряд характеристик. Эффект от всего этого усиливается отсутствием технического контроля – проведения контрольно-измерительных мероприятий.

На любом предприятии процесс производства всегда сопряжен с неспешным процессом контрольно-измерительных мероприятий, позволяющих осуществлять диагностику надежности всех компонентов произведенной продукции. Если мы говорим про ракеты, то это технический контроль двигателя, системы наведения, топливной системы и целостности корпуса. Это позволяло избежать (либо хотя бы свести к минимуму) те дефекты, которые могли критически повлиять на характеристики и надежность изделия.

Но сегодня на российских предприятиях проведение контрольно-измерительных мероприятий либо сведено к авральному режиму либо упразднено полностью. Как результат – это позволило повысить количество производимой готовой продукции в сутки, но и снизило ее качество.

Однако точность – не единственная проблема, которая вскрылась у российских ракет за последние годы. Много вопросов вызывает и их заявленная дальность.

Например, ЗД полета ракеты Х-101 составляет 2500-2800 км. Некоторые очень смелые эксперты и вовсе заявляют о 5 500 км.

Но вот ведь вопрос, если даже берем по минимуму (2 500), то почему пуски этой ракеты осуществляются в основном из следующих зон:

Каспийское море – 1 300 км до центра Украины;

Саратовская область – 900 км до центра Украины;

Волгоградская область – 800 км до центра Украины.

При этом в зависимости от зоны пуска можно предположить, в какую часть Украины эти ракеты будут лететь.

То есть, у ракеты с дальностью полета 2500-2800 км реальная дальность применения практически никогда не превышала 1 500 км.

Не менее интересна ситуация и с крылатыми ракетами морского базирования 3М14 "Калибр", которые продолжают запускать из акватории Черного моря. По имеющейся в открытых источниках информации дальность полета составляет от 2 000 до 2 600 км.

И возникает вопрос: почему же Россия не использует потенциал Каспийской флотилии для ударов по Украине, ведь пуск из района Каспийска позволил бы ракетам с такими ТТХ преодолевать расстояние до самого Львова? Или с Балтийского моря, ведь даже с огибанием стран Балтии и через воздушное пространство Беларуси, чему Минск вряд ли будет препятствовать, расстояние до северных областей – менее 1 000 км. Даже если запущенная с Балтийского моря ракета 3М14 "Калибр" пройдет исключительно в воздушном пространстве России, то до Киева ей лететь менее 1 200 км.

Выводы

Применение противником ракет Х-101, 3М14 "Калибр", 9М723 позволяет на пятый год полномасштабной войны провести, скажем так, удаленную систематизацию их возможностей и реальных характеристик.

Очевидно, что ракеты имеют серьезные проблемы с точностью – КВО. Причиной тому могут быть как изначально заложенные манипулятивного характера ТТХ, так и возникающие сейчас проблемы с поставками качественных элементов, обеспечивающих точность, отсутствие на предприятиях контрольно-измерительных мероприятий, а также проблемы с системами наведения.

Но если КВО – это нарастающий снежный ком, то вот заявленным параметрам дальности российские Х-101 и 3М14 "Калибр" никогда не соответствовали. Нет ни одного верифицированного факта, подтверждающего то, что Х-101 может преодолеть 2 500 км, не говоря уже о 2 800 км. Аналогично и 3М14 "Калибр".