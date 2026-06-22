Будет гореть Москва и не только: что случилось с российской ПВО и почему ЗРПК "Панцирь-С1" стал большой проблемой для врага

Налет украинских дронов на Москву 18 июня показал неспособность противовоздушной обороны столицы страны-агрессора (считавшейся донедавна наиболее эшелонированной и непробиваемой в России) предотвратить прорыв. Причем это уже не первый случай, когда московская ПВО не справляется с такого плана атаками, а порою даже... помогает нашим БПЛА поражать цели.

Видео дня

Так что же происходит с российской ПВО? Давайте разберемся.

Но сначала хочу обратить внимание на дополнительные факторы, а потом подробно рассмотрим главную проблему.

Во-первых, российская армия с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году потеряла более 1 400 средств ПВО. Это ЗРК малого, среднего и большого радиуса действия, ЗРПК, ЗСУ, радарные системы и РЛС. Компенсировать такие потери российский военно-промышленный просто не в состоянии и их можно абсолютно смело называть невозвратными.

Во-вторых, с конца 2025 года Силы беспилотных систем Украины организовали целенаправленную охоту на российские системы ПВО, преимущественно поражая малого радиуса действия ЗРПК "Панцирь-С1", ЗРК Тор-М2 и другие.

Главные истории дня

В настоящее время РОВ ежемесячно теряют от 30 до 40 средств ПВО, в то время как их производственный потенциал – до нескольких единиц готовой продукции в месяц. То есть, с каждым месяцем у России средств ПВО становится все и меньше из-за невозможности компенсировать новой продукцией те потери, что они сейчас несут.

В-третьих – истощение боекомплекта. За четыре с лишним года российские средства ПВО малого и среднего радиуса действия практически полностью исчерпали советские и довоенные, до 2022 года, российские запасы зенитных управляемых ракет. У российской противовоздушной обороны возникает серьезный дефицит боекомплекта, который производится в разы медленнее, чем украинские дроны.

А теперь самое основное – технологический дефект под названием ЗРПК "Панцирь-С1". И именно его мы рассмотрим максимально подробно.

Первые шаги "Панцирь-С1"

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" разрабатывался на рубеже конца 1980-х – начала 1990-х годов, но завершающий этап пришелся как раз на середину 1990-х. Этот комплекс рассматривался как перспективная замена советских комплексов малого радиуса действия, в первую очередь сухопутных ЗРПК 2С6 "Тунгуска", а также флотских ЗРК "Кортик".

Но не смотря на готовность комплекса и его пафосную презентацию в 1995-м году на международном авиакосмическом авиасалоне МАКС, принимать на вооружение новое творение АО "Конструкторское бюро приборостроения" тогда почему-то не спешили. И на вопрос "почему?" ответ был достаточно простым: комплекс сырой, недоработанный, ненадежный.

В 1990-е все же не так просто было лоббировать недоделанное и дефективное вооружение, да и противников принятия комплекса было достаточно много. Но со временем ряд адекватных специалистов отошли от дел, ушли на пенсию, кто-то и вовсе умер, а лоббизм "КБП" только рос. И в итоге в 2012 году комплекс был принят на вооружение, а также запущен в серийное производство.

Кроме того, ЗРПК "Панцирь-С1" получил от руководства России всестороннюю поддержку в вопросах продвижения на внешний рынок, став основным комплексом малого радиуса действия, рекламируемого на экспорт.

Но возможно мнение относительно этого комплекса было предвзятым и за прошедшие со дня первой презентации годы его проблемы были решены?

Первый провал ЗРПК "Панцирь-С1"

Признаюсь, ранее я уделял мало внимания этому комплексу, как-то он проходил мимо меня как основной объект интереса. Но все изменил 2015 год, когда "Панцирь-С1" был отправлен в Сирию для прикрытия авиабазы Хмеймим и с оглушительным треском провалил возложенную на него миссию – показать в боевых условиях, насколько он "не имеющий аналогов в мире".

Именно тогда авиабаза Хмеймим особенно поддавалась налетам дронов сил сопротивления и комплекс, созданный для борьбы с малогабаритными, низколетящими дозвуковыми целями, должен был справляться "на ура". Но все оказалось ровным счетом наоборот!

Верифицированный факт, со временем выложенный в открытые источники – отчет по выполненной стрельбе по вражеским целям, в ходе которого комплекс сбил три дрона, применив 13 зенитных управляемых ракет. Параллельно с ЗРПК "Панцирь-С1" на базе размещался ЗРК "Тор-М2", который сбил четыре цели, использовав пять ЗУР.

В отчетах по боевому применению комплексов с апреля по октябрь 2018 года ЗРК "Тор-М2У" уничтожил 80 дронов сил сопротивления Сирии, использовав 100 зенитных управляемых ракет, в то время как "Панцирь-С1" перехватил всего 19% целей.

Операторы отмечали серьезные проблемы у комплекса с системой управления огнем (СУО), фиксацией, сопровождением и уничтожением малогабаритных целей. Эффективность "Панцирь-С1" возрастала по мере увеличения самой цели – авиация, вертолет, крылатая ракета, но с малогабаритными он по-прежнему справлялся из рук вон плохо.

Одной из проблем была не только СУО, но и старая советская ракета 9М311 на новый лад – 9М335. Ей добавили разгонный блок, увеличивавший дальность полета до 20 км, а также скорость, но лишили ракету возможности маневрировать!

Кто-то воскликнет: как же так, ведь у ракеты имеются носовые рули, предназначенные для маневрирования! И это правда, они там есть. Но пока работает мощный разгонный блок, дающий ракете как дальность полета, так и скорость, эти рули абсолютно бесполезны.

В свою очередь комплекс уже был закуплен на тот момент такими странами, как Алжир (первые поставки 2012 год), Ирак (2014 год), ОАЭ (в период с 2009 по 2013 г.г. - то есть еще даже когда он не был принят на вооружение в самой РФ) и ряд других стран.

Примечательно, что некоторые продолжали закупать "Панцирь-С1" даже зная о его провальной миссии в 2015-2018 г.г., например, та же Саудовская Аравия, заключившая на них контракт в 2021-м и получившая первую партию в 2024-м. Странно, а почему так долго ждали первую поставку, неужели в 2022-м что-то случилось, что значительно повлияло на темпы производства комплексов на тульском "КБП"?

Но были страны, которые адекватно оценили возможности дефективного творения тульских оружейников. Например, Вьетнам после пробного пользования одним комплексом отказался от его закупки. А Иордания, изъявлявшая желание приобрести 70 комплексов, после детального их изучения отказалась заключать контракт.

Но возможно ошибки 2015-2018 годов были учтены и исправлены оружейниками?

Провальное кредо ЗРПК "Панцирь-С1"

В ходе столкновений в Ливии между силами Правительства национального согласия (Триполи) и Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хаффтара, ЛНА активно применяли для прикрытия своих войск клмплексы "Панцирь-С1", переданные им ОАЭ. В свою очередь, ПНС активно применяли БПЛА Bayraktar ТВ2.

На первом этапе противостояния российский комплекс весьма эффективно сбивал "Байрактары", но связано это было не столько с улучшением качества "Панциря", а с незнанием пилотов Bayraktar ТВ2 алгоритмов противодействия российской системе ПВО. Но спустя некоторое время один за другим стали гореть и ЗРПК "Панцирь-С1". По разным данным ЛНА потеряли от 9 до 15 комплексов.

Но не смотря на все эти исторические моменты, комплекс, благодаря лоббизму "КБП", стал самым массовым ЗРПК малого радиуса действия на вооружении российской армии. И именно он прикрывает Москву и Московскую область больше, чем любая другая система аналогичного класса.

А 18 июня все наглядно видели то, как он справляется со своей задачей, запуская по неспешно парящему дрону по три ракеты, которые промахиваются, а потом эти ЗУР попадают куда-то. Например, в резервуар с нефтепродукцией.

Серийный технологический провал

С технологической точки зрения ЗРПК "Панцирь-С1" – это абсолютно провальная система противовоздушной обороны.

Его автоматическая пушка 2А38М не справляется с высокоточным поражением низколетящих дозвуковых целей размером с "Жигули", и в основном он применяет свое ракетное вооружение, у которого также имеется целый ряд недостатков.

Так и не доведенная до ума система управления огнем не позволяет комплексу до сих пор эффективно фиксировать, сопровождать и поражать цели. Система легко "отвлекается" на сторонние предметы, например, даже на птиц!

Почему "Панцирь-С1" размещают на крышах домов и башнях в лесной местности? Потому, что его система управления огнем сходит с ума в случае же оперирования в городах с плотной малоэтажной или, тем более, с многоэтажной застройкой. А практически не маневрирующей ракете, пока работает разгонный блок, нужен четкий, предсказуемый ориентир РЛС, которая с этой задачей справляется плохо.

Мы с вами за последние месяцы видели много видео подразделения "PRYMARY" ГУР МО Украины, которые совершают регулярные налеты на временно оккупированный полуостров. В частности, охотясь на российскую ПВО и непосредственно на ЗРПК "Панцирь-С1".

Имеются десятки видео поражения российских "Панцирь-С1", которые видят вражеский дрон, запускают ракету и казалось бы, она летит четко в него, но это лишь кажется… Ракета промахивается, а порою буквально перед самим дроном ныряет в землю.

Это аэродинамический "пробой", когда ракета должна сманеврировать в цель посредством носовых рулей, но разгонный блок не позволяет этого сделать, придавая ракете траекторию полета по прямой. Идеальная зенитная управляемая ракета – это средство поражения, в котором центр масс размещен практически в одной плоскости с центром приложения аэродинамической силы, что применяется в большинстве ЗУР и в том числе в советских ПВО. Например, ракеты семейства 9М330 упомянутого выше ЗРК "Тор-М2" построены именно по такому принципу, но не ЗУР для "Панцирь-С1".

По сути, ЗРПК "Панцирь-С1" во всех отношениях провальный комплекс. И это я ещё не затронул саму концепцию размещения такой системы ПВО на шасси 8х8 КамАз-53958, не дающее при стрельбе автоматическими пушками 2А38М никакой стабилизации, а как раз наоборот – способствующее поперечным колебаниям.

И это на сегодняшний день основной, серийный комплекс ПВО малого радиуса действия на вооружении России, призванный защищать от налетов в первую очередь именно дронов.

Думаю, теперь прекрасно понятно, почему результативность этой защиты выглядит именно так, как это могут наблюдать россияне по утрам из своих окон – от Туапсе до Усть-Луги, от Саратова до Москвы.

Но все же провал российской ПВО следует рассматривать комплексно: как с учетом озвученных в самом начале фактов, так и по результату детального описания – что же оно такое на самом деле, этот "не имеющий аналогов в мире" ЗРПК "Панцирь-С1".

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".