Британская разведка: контрнаступление ВСУ достигло значительного прогресса, у оккупантов все неоднозначно

Силы обороны Украины за последние 48 часов провели значительные операции на нескольких направлениях фронта на востоке и юге Украины. В некоторых секторах они добились успехов и проникли на первую линию российской обороны.

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В других районах украинские войска продвигаются медленнее. Об этом сказано в сводке британской разведки 10 июня, опубликованной в Twitter Минобороны Великобритании.

Отмечается, что подразделения оккупационной армии при этом действовали неоднозначно: некоторые подразделения, вероятно, проводили надежные маневренные оборонительные операции, в то время как другие беспорядочно отступили из-за участившихся сообщений о российских потерях при отходе через собственные минные поля.

Также в разведке отметили, что за последние сутки наблюдалась необычайная активность российских ВВС в южных регионах Украины, где воздушное пространство им более доступно, чем в других областях страны. Однако остается неясным, были ли тактические авиаудары эффективными.

Напомним: по данным Института изучения войны, 9 июня Силы обороны Украины продолжили контрнаступательные действия по меньшей мере на четырех участках фронта, преуспев на Донетчине. На этом фоне российский диктатор Владимир Путин внезапно признал наступательный потенциал ВСУ, в то же время пропагандисты разозлились и заявили, что оккупанты непременно уничтожат западную технику украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– доцент Института стратегии и безопасности Эксетерского университета (Британия) Майкл Кларк высказал мнение, что Силы обороны Украины во время контрнаступления могут совершить три "амбициозных и опасных" атаки на российские позиции. Одна из них поставила бы под угрозу базирование войск РФ во временно оккупированном Крыму;

– в эстонской разведке убеждены, что ВСУ еще не нанесли основной удар по оккупационной армии России. По словам главы разведывательного центра, бои сейчас идут вокруг Бахмута, в то же время усилилась интенсивность боев на Запорожском направлении.

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