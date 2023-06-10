"Крым будет под угрозой": Майкл Кларк спрогнозировал главную цель контрнаступления Украины
Силы обороны Украины во время контрнаступления могут совершить три "амбициозных и опасных" атаки на российские позиции. Одна из них поставила бы под угрозу базирование войск РФ во временно оккупированном Крыму.
На три фокуса усиления украинских контратак указал аналитик по вопросам обороны и безопасности, доцент Института стратегии и безопасности Эксетерского университета (Британия) Майкл Кларк. О них он рассказал в эфире Sky News.
По его словам, речь идет об Орехове на Запорожье, участках фронта к северу и югу от Бахмута, откуда уже идет продвижение ВСУ, а также районе Великой Новоселки неподалеку Угледара.
"Самое интересное в Орехове... Там шла большая битва", – сказал профессор Кларк, добавив, якобы Украина "неизбежно потеряла" часть западных танков.
Он подчеркнул, что украинские военные пытаются пройти "амбициозным и опасным" маршрутом на юг, к "жестокой обороне" России в Токмаке и далее к МелитополюЗапорожской области.
По его мнению, ВСУ могут "взять на себя "лучшее" с российской обороны, чтобы разделить свой сухопутный мост пополам и изолировать вражеские силы на западе региона. Это, уверен эксперт, поставило бы под угрозу пребывание оккупантов в Крыму, ведь позволило бы Украине наносить удары по врагу на полуострове.
"Это самая амбициозная и опасная вещь, которую они могут попробовать. Мы еще не знаем, действительно ли они идут на это, но они настойчивы", – отметил профессор Кларк вероятные намерения ВСУ.
Он предположил, мол, украинские военные могли умышленно заставить Россию ввести дополнительные силы в этот район, предоставляя себе важную разведывательную информацию о том, с чем они имеют дело.
"Возможно, это не главный толчок, но они точно убеждают россиян, что они серьезно относятся к Орехову. Украинцы могут увидеть, как отреагируют россияне, прежде чем решат, куда действительно вкладывать свои силы", – считает военный эксперт.
Как сообщал OBOZREVATEL, аналитики издания La Repubblica выразили убеждение, что на Запорожье Украина еще не применяла основные силы. Отмечается, что основные бои в этом направлении проходят ночью и на рассвете.
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