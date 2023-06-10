"Возможности есть по всему фронту": в эстонской разведке считают, что основной удар в контрнаступлении ВСУ пока не нанесен
Глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг считает, что Вооруженные силы Украины еще не нанесли основной удар по оккупационной армии России. По его словам, бои сейчас идут вокруг Бахмута, в то же время усилилась интенсивность боев на Запорожском направлении.
Его слова в пятницу, 9 июня, процитировало издание ERR. В первую очередь противостояния идут за Орехов. Также уже неделю продолжаются битвы с направления Великой Новоселки в сторону Мариуполя в Донецкой области.
В настоящее время, по словам Гросберга, основной удар в контрнаступлении не нанесен, скорее "реализуются формирующие операции". Он объяснил, что украинские военные ищут возможные точки прорыва обороны противника, откуда можно будет развивать успех с привлечением резервов.
Разведчик считает, что на такой поиск могут уйти месяцы. Также, по его убеждению, такого масштабного наступления, как было во время освобождения Харьковщины, может и не быть. Российские оккупанты, как он уточнил, последние 9 месяцев тоже готовились.
"При любом быстром продвижении есть угроза, так сказать, для своих крыльев и флангов. То есть их тоже нужно укреплять, чтобы не создать ситуацию, когда быстро наступающие части в какой-то момент окажутся отрезанными от тыла, от логистики и попадут в окружение", – сказал Гросберг.
Он пояснил, что осенью украинские войска хорошо использовали свои данные и нашли нужную точку, при нажатии на которую оборона оккупационных войск РФ обрушилась.
"Россияне могли выстраивать свою оборону в течение девяти месяцев, и, естественно, много анализировали и изучали возможные направления наступления", – сказал Гросберг.
Как сообщал OBOZREVATEL, издание The Washington Post 8 июня написало, что Силы обороны Украины начали долгожданное контрнаступление против оккупационной армии России. Таким образом открыт решающий этап в войне, направленный на восстановление территориального суверенитета Украины.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!