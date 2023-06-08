Украинские военные начали контрнаступление – The Washington Post

Силы обороны Украины начали долгожданное контрнаступление против оккупационной армии России. Таким образом открыт решающий этап в войне, направленный на восстановление территориального суверенитета Украины.

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Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на четырех украинских военнослужащих, которые говорили на условиях анонимности. Отмечается, что в ночь на среду, 7 июня, специализированные ударные подразделения, вооруженные западным оружием и обученные тактике НАТО, усилили удары по передовым позициям на юго-востоке страны.

В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинские силы пытались прорвать позиции российской армии в Запорожской области, используя до 1500 военнослужащих и 150 единиц бронетехники.

Как отметило издание, Запорожская область долгое время считалась наиболее стратегическим и вероятным местом новой украинской кампании.

"Прорываясь на юг через поля региона, киевские силы могли бы перерезать "сухопутный мост" между материковой частью России и оккупированным Крымом, перерезав важные российские пути снабжения. Они также могут попытаться освободить город Мелитополь, который Россия сделала оккупированной столицей региона, и Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция", – пишет издание.

При этом отмечается, что представитель украинских воинских частей Валерий Шершень подтвердил "повышение активности" в Запорожской области, но добавил, что "не сказал бы, что это что-то серьезное".

Напомним: 8 июня в Минобороны также намекнули на наступление Вооруженных сил на Запорожском направлении.

"Идут бои за Большую Новоселку на Новопавловском направлении. На Запорожском направлении в районе Орехова враг в активной обороне", – написала заместитель министра Анна Маляр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Третья штурмовая бригада на Бахмутском направлении отбросила врага с территорий 1,8 км вдоль фронтовой линии. Также враг потерял позиции на 1,2 км в глубину фронта и понес значительные потери;

– в Минобороны Украины заявили, что Силы обороны Украины будут продолжать давать отпор врагу и освобождать наши территории от российской оккупации. Подрыв захватчиками Каховской ГЭС не остановит планы Украины.

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