Оккупанты в активной обороне: Маляр намекнула на контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении
На юге и востоке Украины продолжаются активные боевые действия на ряде направлений. В Минобороны намекнули на наступление Вооруженных сил на Запорожском направлении.
О ситуации на фронте по состоянию на 8 июня сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, на южном направлении враг в активной обороне.
"Идут бои за Большую Новоселку на Новопавловском направлении. На Запорожском направлении в районе Орехова враг в активной обороне", – написала Маляр в Telegram-канале.
На востоке на Бахмутском направлении продолжаются бои, украинские войска ведут активные действия.
"Где-то враг пытается перейти в наступление, но без успеха", – отметила Маляр.
На Купянском, Шахтерском направлениях оккупанты наносят авиационные удары и обстреливают позиции ВСУ.
На Авдеевском и Лиманском направлениях враг пытается наступать. Однако никакого успеха захватчики не имеют.
На Марьинском направлении также продолжаются бои. Украинские защитники отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка, нанеся ему значительные потери.
Как сообщал OBOZREVATEL, за последние сутки ВСУ на Бахмутском направлении отбросили врага с территорий 1,8 км вдоль фронтовой линии. Также враг лишился позиции на 1,2 км в глубину фронта.
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