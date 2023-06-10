Контрнаступление или нет? Военный эксперт объяснил, что происходит на фронте

В последние несколько недель украинские войска заметно активизировались на поле боя. На всей протяженности фронта идет так называемый этап разведки боем, происходит зондирование российской обороны.

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Об этом рассказал в своей статье корреспондент BBC Пол Адамс, который пообщался с военным экспертом, соучредителем и главой Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергеем Кузаном. Таким образом он прокомментировал дискуссии, которые сегодня ведутся в инфопространстве по поводу того, началось ли долгожданное контрнаступление ВСУ.

Эксперт отметил, что Украина проводит подготовительные операции, нанося артиллерийские и ракетные удары по ключевым российским объектам материально-технического снабжения далеко за линией фронта. По его словам, заметные изменения на фронте начались с начала недели, когда небольшие отряды легкобронированных украинских частей отправились по открытым полям к российским укреплениям на юге Украины.

Однако уже во вторник российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. Наводнение, вызванное этим терактом, сделало невозможной одну из военных операций Киева, которую ожидали захватчики, ведь Украина неоднократно проявляла интерес к этому участку фронта.

В то же время, к востоку от зоны наводнения боевые действия продолжились с новой силой, рассказал изданию Кузан.

Также в статье отметили, что украинские чиновники, обычно хранящие молчание по поводу военных операций, сделали ряд интригующих намеков. В частности, заместитель министра обороны Анна Маляр сдержанно сказала, что российские войска "активно оборонялись" в районе города Орехов, примерно в 65 км юго-восточнее Запорожья.

"Не секрет, что одна из наших главных целей – перерезать сухопутный коридор, питающий всю южную группировку войск противника", – сказал Кузан.

Он отметил, что контрнаступление будет считаться успешным, когда украинские войска сумеют прорваться к Азовскому морю, таким образом поставив оккупантов в уязвимое положение – в полную зависимость от линий поставок через Крымский полуостров. Единственное, что останется тогда украинским войскам – разрушить Керченский мост.

"Это будет конец. Но не стоит рассчитывать, что это произойдет в ближайшее время. На это уйдут месяцы", – отметил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– аналитики американского Института изучения войны сообщили, что 9 июня Силы обороны Украины продолжили контрнаступательные действия по меньшей мере на четырех участках фронта, преуспев в Донецкой области. На этом фоне российский диктатор Владимир Путин внезапно признал наступательный потенциал ВСУ;

– по данным британской разведки, Силы обороны Украины за последние 48 часов провели значительные операции по нескольким направлениям фронта на востоке и юге Украины. В некоторых секторах они добились успехов и проникли на первую линию российской обороны.

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