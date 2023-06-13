Четыре роты военных, бронетехника и склады: стали известны потери оккупантов на Таврическом направлении

Вооруженные силы Украины продолжают наносить оккупационным войскам России большие потери. Только за один день, 12 июня, на Таврическом направлении потери РФ раненными и убитыми составили почти четыре роты.

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Об этом на своем канале в Telegram сообщил бригадный генерал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Он отметил, что интенсивные бои на этом направлении продолжаются.

За одни сутки подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления выполнили 1431 огневую задачу.

Кроме оккупантов, российская армия потеряла 25 единиц военной техники. В частности, украинские воины отминусовали у врага 6 танков, 5 единиц БМП, МТЛБ, гаубицу 2С19 "Мста-С" и автомобильную технику.

Кроме того, как рассказал Тарнавский, были уничтожены склады с боеприпасами российских оккупантов.

Отметим, что в Министерстве обороны Украины подтвердили, что Силы обороны Украины провели результативную наступательную операцию в Донецком и Таврийском операционных районах. На прошлой неделе ВСУ освободили от российских оккупационных войск 90 квадратных километров наших территорий.

Были деоккупированы семь населенных пунктов – Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины уничтожили очередной российский дорогостоящийударный вертолет Ка-52, известный как "Аллигатор". Он стал уже юбилейным, 300-м, вертолетом оккупантов, который утилизировали ВСУ.

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