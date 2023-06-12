Семь населенных пунктов и 90 кв. км территории: в Минобороны рассказали об успехах ВСУ за неделю

На прошлой неделе Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупационных войск 90 квадратных километров наших территорий. Были деоккупированы семь населенных пунктов.

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Это Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она отметила, что Силы обороны провели результативную наступательную операцию в Донецком и Таврийском операционных районах.

"Продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 км", – добавила Маляр.

В сети опубликовали видео с позиций российских оккупантов, захваченных украинскими военными. Несмотря на то, что укрепления россиян достаточно прочные, бревенчатые, сложенные в несколько накатов над глубоким окопом, кремлевские вояки не смогли в них удержаться.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Из села Новодаровка Запорожской области удалось прогнать российских захватчиков. Освобождение населенного пункта подтвердили защитники Украины.

– 12 июня Силы обороны Украины подтвердили, что украинский флаг снова взвился над селом Сторожевое Волновахского района Донецкой области. Было уничтожено полсотни оккупантов, нескольких взяли в плен.

– Днем 11 июня стало известно об освобождении украинскими воинами села Благодатное Донецкой области от российской оккупации.

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