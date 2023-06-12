Бревна в несколько накатов и глубокий окоп: воины ВСУ показали захваченные позиции оккупантов. Видео
В сети опубликовали видео с позиций российских оккупантов, захваченных украинскими военными. Несмотря на то, что укрепления россиян достаточно прочные, бревенчатые, сложенные в несколько накатов над глубоким окопом, кремлевские вояки не смогли в них удержаться.
Соответствующие кадры опубликовал в Telegram экс-нардеп и политический аналитик Борислав Береза. На них украинские военные также показали огромный арсенал оружия, который, сбегая, бросили оккупанты (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
"Спонсируют", – заметил защитник Украины.
Напомним: 12 июня стало известно об освобождении от российских оккупантов села Новодаровка Запорожской области. Освобождение населенного пункта подтвердили защитники Украины. Воины написали, что операция была проведена еще 4-го числа, однако официально об этом ранее не сообщалось.
Также на Бахмутском направлении Силы обороны Украины продвинулись на расстояние до 700 метров. На протяжении суток наши воины ликвидировали и ранили по меньшей мере полторы сотни оккупантов, а еще нескольких взяли в плен. Враг пытается контратаковать, но безрезультатно.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– на Донетчине благодаря совместным операциям Сил обороны Таврического направления с другими силами обороны 11 июня была освобождена деревня Сторожево. Деоккупировали населенный пункт воины 35-й отдельной морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского;
– в Великобритании дали прогноз относительно большого контрнаступления Украины. Отмечается, что "большое нападение" ожидается в ближайшие дни.
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