Защитники на Бахмутском направлении продвинулись еще на 700 метров: в ВСУ рассказали о ходе боев. Карта

На Бахмутском направлении Силы обороны Украины продвинулись на расстояние до 700 метров. На протяжении суток наши воины ликвидировали и ранили по меньшей мере полторы сотни оrкупантов, а еще нескольких взяли в плен.

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Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона. По его словам, под Бахмутом в Донецкой области продолжаются позиционные бои.

"Враг пытается контратаковать, но безрезультатно. Мы же продолжали контратаковать там, где были возможности, и на флангах прошли от 250 до 700 метров, сдвинув врага", – отметил полковник.

На языке цифр он подчеркнул, что за сутки на Бахмутском направлении произошло три боевых столкновения. Российские оккупанты 249 раз обстреливали украинские позиции разными типами артиллерии и совершили два авианалета.

В то же время бойцы ВСУ во время контратаковальных действий ликвидировали 66 российских захватчиков, еще 86 ранили, а троих взяли в плен.

Ранее Институт изучения войны со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр отмечал, что на протяжении 10-11 июня ВСУ также продвинулись на 300-1500 метров к югу от Большой Новоселки в Донецкой области. Сообщалось об освобождении таких населенных пунктов, как Макаровка, Нескучное, Благодатное, Сторожевое и Новодаровка.

11 июня в Силах обороны подтвердили освобождение Благодатного, а 12 июня – Сторожевого в Донецкой области, где защитники подняли украинский флаг. Выяснилось также, что Новодаровку наши воины уволили еще 4 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минобороны Британии отметили, что войска РФ потеряли огромное количество наемников, пытаясь захватить Бахмут. По подсчетам специалистов, на каждые оккупированные 48 см территории приходится один убитый или раненый оккупант.

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