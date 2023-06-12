Перешли к системным наступательным действиям: в ВСУ рассказали об освобождении Сторожевого и ситуации на Таврическом направлении

В Донецкой области 11 июня была освобождено село Сторожевое. Произошло это в результате совместных операций Сил обороны Таврического направления с другими силами обороны.

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Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире "Радио Свобода". Освободили село воины 35-й отдельной морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

Украинские защитники перешли там к "системным наступательным действиям", и локальные бои закончились продвижением вперед.

"Над Сторожевым снова развевается государственный флаг Украины. Такие последствия перехода к системным наступательным действиям, и вот локальные бои здесь завершились продвижением вперед, и это привело к освобождению очередного населенного пункта", – отметил Шершень.

За последние сутки российская армия более 400 раз обстреляла линию фронта. Вооруженные силы Украины на Таврическом направлении взяли в плен 28 российских военных. Общее количество потерь армии РФ убитыми и пленными за минувшие сутки составляет 387 человек.

Напомним, что украинские воины освободили село Благодатное Волновахского района Донецкой области. Защитники из 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины подняли над населенным пунктом украинский государственный флаг.

Ранее сообщалось, что украинские военные смогли успешно провести операцию по деоккупации населенного пункта Нескучное Донецкой области. Это было сделано 7-м отдельным батальоном "Арей" Украинской добровольческой армии.