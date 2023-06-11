Украинские бойцы заявили об освобождении Благодатного в Донецкой области. Видео

Украинские воины освободили село Благодатное Волновахского района Донецкой области. Защитники из 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины подняли над населенным пунктом украинский государственный флаг.

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В ходе боев за Благодатное защитники также захватили в плен российских оккупантов. Видео с сине-желтым флагом в освобожденном селе на Донетчине появилось на странице бригады в Facebook.

"Славные воины 68 отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша во взаимодействии с соседними подразделениями Сил обороны Украины освободили населенный пункт Благодатное. Захватчики оказывали сопротивление до последнего, но не выдержали натиска безудержных россомах! В ходе операции удалось взять в плен российских военных. Полученная от них информация поможет в дальнейшей деоккупации украинской земли", – отметили в бригаде.

На опубликованных кадрах группа украинских воинов заходит в поврежденный Дом культуры в Благодатном. Защитники поднимаются на самый высокий этаж здания и размещают в окне государственный флаг.

"Выгоняем с нашей земли врага. Это самые приятные ощущения. Украина победит! Украина – превыше всего", – говорят несокрушимые воины на видео.

Напомним, утром 11 июня в Генштабе заявили, что в Донбассе идут тяжелые бои. Впрочем, ВСУ отбили все вражеские атаки и нанесли удары по пунктам управления оккупационной армии.