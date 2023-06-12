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Бой длился двое суток: командир, освобождавший Нескучное, рассказал о деоккупации. Видео

Анастасия Ковалева
War
1 минута
4,4 т.
Бой длился двое суток: командир, освобождавший Нескучное, рассказал о деоккупации. Видео

Украинские военные смогли успешно провести операцию по деоккупации населенного пункта Нескучное Донецкой области. Это было сделано 7-мым отдельным батальоном "АРЕЙ" Украинской Добровольческой Армии.

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Известие подтвердил командир "Македонец" Александр Грищук в Facebook. Он почтил память всех погибших в ходе операции.

"Лично у меня, ощущение гордости за батальон. Гордости за наших бойцов, сделавших все для освобождения украинской земли", – сообщил он.

Военный почтил память всех погибших в ходе операции.

"Вечная память ребятам, которые отдали свою жизнь за Свободную и Независимую Украину", – добавил Александр Грищук.

Бой длился двое суток: командир, освобождавший Нескучное, рассказал о деоккупации. Видео
Бой длился двое суток: командир, освобождавший Нескучное, рассказал о деоккупации. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, силы обороны заявили об освобождении Нескучного в Донецкой области от оккупантов. Это случилось 10 июня 2023 года.

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