Бой длился двое суток: командир, освобождавший Нескучное, рассказал о деоккупации. Видео

Украинские военные смогли успешно провести операцию по деоккупации населенного пункта Нескучное Донецкой области. Это было сделано 7-мым отдельным батальоном "АРЕЙ" Украинской Добровольческой Армии.

Видео дня

Известие подтвердил командир "Македонец" Александр Грищук в Facebook. Он почтил память всех погибших в ходе операции.

"Лично у меня, ощущение гордости за батальон. Гордости за наших бойцов, сделавших все для освобождения украинской земли", – сообщил он.

Военный почтил память всех погибших в ходе операции.

"Вечная память ребятам, которые отдали свою жизнь за Свободную и Независимую Украину", – добавил Александр Грищук.

Как сообщал OBOZREVATEL, силы обороны заявили об освобождении Нескучного в Донецкой области от оккупантов. Это случилось 10 июня 2023 года.