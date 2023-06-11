Силы обороны заявили об освобождении Нескучного в Донецкой области от оккупантов. Видео и карта

Силы обороны заявили об освобождении Нескучного в Донецкой области от оккупантов. Это случилось 10 июня 2023 года.

Видео дня

Об этом говорится на странице 7-го отдельного батальона "АРЕЙ УДА" (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Бойцы 7-й отдельный батальон "АРЕЙ" Украинской Добровольческой Армии 129-й ОБР сил Территориальной Обороны ВСУ под командованием майора Грищук Александра, друга "Македонца" освободили село Нескучное Великоновоселковской поселковой общины.

"10 июня 7-й отдельный батальон АРЕЙ 129-й бригады освободил населенный пункт Нескучное. Слава Украине... " – заявили бойцы, стоя на фоне разгромленной инфраструктуры города.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июня, Силы обороны отминусовали еще 980 оккупантов и уничтожили десятки единиц техники. По данным Генштаба, к утру 11 июня безвозвратные потери России в живой силе достигли 215 640 человек.

Также накануне было "демилитаризовано" 17 танков, 24 боевые бронированные машины, 19 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 37 БПЛА оперативно-тактического уровня, 7 крылатых ракет, 33 единицы автомобильной техники и автоцистерн, 2 единицы специальной техники.

Только на Таврическом направлении 11 июня украинские воины ликвидировали или ранили почти 5 рот личного состава противника, а также "демилитаризировали" 68 единиц техники и три склада боеприпасов российской армии.

А на оккупированной части Запорожской области украинские воины ювелирно уничтожили российскую технику, ехавшую колонной.