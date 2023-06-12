ВСУ проводят зондирующие операции: в Британии дали прогноз по большому контрнаступлению Украины

Глава комитета по обороне Великобритании Тобиас Эллвуд дал прогноз по большому контрнаступлению Украины. По его словам, "крупное нападение" ожидается в ближайшие дни.

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Об этом пишет Sky News. "В ближайшие несколько дней мы должны ожидать крупного нападения в той или иной части Донбасса", – заявил Эллвуд.

Он уточнил, что украинская армия проводит "операции по разведке и формированию", и "главный фронт украинских сил все еще находится в резервах, готовых к этой единственной атаке".

"Россияне не знают, где это будет, но мы наблюдаем хаос между группой "Вагнера" и самими российскими войсками", – добавил глава комитета по обороне Великобритании.

По его словам, взрыв плотины в Каховке показал, что кремлевский диктатор Владимир Путин "даже не верил, что сможет удержать эту плотину".

Но он призвал к "осторожности" всех, кто предполагает, что Украина "вступит в бой" и "все закончится очень быстро".

Кроме того, Эллвуд призвал союзников предоставить больше танков, истребителей F-16 и ракет большой дальности.

Стоит отметить, что в Донецкой области 11 июня было освобождено село Сторожевое. Произошло это в результате совместных операций Сил обороны Таврического направления с другими Силами обороны.

Напомним, что украинские воины освободили село Благодатное Волновахского района Донецкой области. Защитники 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины подняли над населенным пунктом украинский государственный флаг.

Ранее сообщалось, что украинские военные смогли успешно провести операцию по деоккупации населенного пункта Нескучное Донецкой области. Это было сделано 7-м отдельным батальоном "Арей" Украинской добровольческой армии.