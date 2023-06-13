Повернул не туда: российский танк Т-72 подорвался на украинской мине. Эффектное видео

Армия страны-агрессора РФ продолжает терять свою технику на поле боя в Украине. Недавно на одном из направлений у оккупантов стало меньше на один танк Т-72.

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Он подорвался на минах, которые предусмотрительно установили украинские военнослужащие. Соответствующие кадры были опубликованы в официальном Telegram-канале Сухопутных войск ВС Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Поворот не туда", – подписали ролик военные.

На кадрах видно, что танк ехал по дороге, однако в один момент решил свернуть с нее. Это и стало роковой ошибкой, так как сразу у съезда бронемашину ждали две украинские противотанковые мины.

Вражеский танк наехал прямо на них, прогремел мощный взрыв, в небо поднялся дым.

Оккупанты, которым удалось выжить, бросились бежать, потому что их машина, судя по всему, больше не на ходу.

Как сообщал OBOZREVATEL, спецназовцы Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины продолжают уничтожать вражескую технику и живую силу. В течение последней недели с помощью ударных дронов они ликвидировали 58 единиц вражеской техники и вооружений.

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