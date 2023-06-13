newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Повернул не туда: российский танк Т-72 подорвался на украинской мине. Эффектное видео

София Закревская
War
1 минута
16,4 т.
Повернул не туда: российский танк Т-72 подорвался на украинской мине. Эффектное видео

Армия страны-агрессора РФ продолжает терять свою технику на поле боя в Украине. Недавно на одном из направлений у оккупантов стало меньше на один танк Т-72.

Видео дня

Он подорвался на минах, которые предусмотрительно установили украинские военнослужащие. Соответствующие кадры были опубликованы в официальном Telegram-канале Сухопутных войск ВС Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Поворот не туда", – подписали ролик военные.

На кадрах видно, что танк ехал по дороге, однако в один момент решил свернуть с нее. Это и стало роковой ошибкой, так как сразу у съезда бронемашину ждали две украинские противотанковые мины.

Повернул не туда: российский танк Т-72 подорвался на украинской мине. Эффектное видео
Повернул не туда: российский танк Т-72 подорвался на украинской мине. Эффектное видео

Вражеский танк наехал прямо на них, прогремел мощный взрыв, в небо поднялся дым.

Оккупанты, которым удалось выжить, бросились бежать, потому что их машина, судя по всему, больше не на ходу.

Повернул не туда: российский танк Т-72 подорвался на украинской мине. Эффектное видео

Как сообщал OBOZREVATEL, спецназовцы Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины продолжают уничтожать вражескую технику и живую силу. В течение последней недели с помощью ударных дронов они ликвидировали 58 единиц вражеской техники и вооружений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!