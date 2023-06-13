Работает "Альфа": спецназовцы СБУ за неделю уничтожили 16 танков и три десятка другой техники РФ. Видео
Спецназовцы Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины продолжают уничтожать вражескую технику и живую силу. За последнюю неделю с помощью ударных дронов они ликвидировали 58 единиц вражеской техники и вооружений.
Убиты или ранены более 150 российских оккупантов. Подробности и яркое видео ударов обнародовали в СБУ.
"Операторы ударных дронов ЦСО "А" СБУ "разобрали" российские танки, ЗРК и пехоту. А делают они это очень ювелирно и без "лишних дублей" – оккупанты в прямом смысле сгорают во время съемок", – говорится в сообщении.
Только за последнюю неделю спецназовцы ЦСО "А" СБУ отминусовали:
– 16 танков,
– 5 самоходных артиллерийских установок,
– 14 боевых бронированных машин,
– 16 грузовиков,
– 3 системы наблюдения "Муром",
– тяжелую огнеметную систему "Солнцепек",
– зенитный ракетный комплекс "ТОР"
– зенитный ракетный комплекс "БУК",
– радиолокационную станцию "Зоопарк"
– более 150 оккупантов убитыми и ранеными
– другую технику.
В настоящее время ЦСО "А" СБУ ищет мотивированных и уверенных в себе украинцев, готовых присоединиться к команде и уничтожать врага.
"Присоединяйся к команде ЦСО "А" СБУ – приближай Победу! Мы продолжаем принимать заявки от тех, кто хочет попасть в команду лучших из лучших! Если ты мотивирован и уверен в своих силах – звони по телефону +38 067 401 66 05 или заполняй анкету по ссылке", – отмечено в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты, взорвав 11 июня дамбу на реке Мокрые Ялы в Донецкой области, устроили смертельную ловушку для своих же войск. Захватчики пытались остановить ВСУ, но вместо этого утопили своих же сослуживцев.
Потери захватчиков в результате боевых столкновений с украинскими воинами и попыток форсировать вышедшую из берегов реку без лодок и надлежащей техники измеряются десятками. Значительное количество оккупантов до сих пор считаются пропавшими без вести.
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