Работает 'Альфа': спецназовцы СБУ за неделю уничтожили 16 танков и три десятка другой техники РФ. Видео

Спецназовцы Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины продолжают уничтожать вражескую технику и живую силу. За последнюю неделю с помощью ударных дронов они ликвидировали 58 единиц вражеской техники и вооружений.

Видео дня

Убиты или ранены более 150 российских оккупантов. Подробности и яркое видео ударов обнародовали в СБУ.

"Операторы ударных дронов ЦСО "А" СБУ "разобрали" российские танки, ЗРК и пехоту. А делают они это очень ювелирно и без "лишних дублей" – оккупанты в прямом смысле сгорают во время съемок", – говорится в сообщении.

Только за последнюю неделю спецназовцы ЦСО "А" СБУ отминусовали:

– 16 танков,

– 5 самоходных артиллерийских установок,

– 14 боевых бронированных машин,

– 16 грузовиков,

– 3 системы наблюдения "Муром",

– тяжелую огнеметную систему "Солнцепек",

– зенитный ракетный комплекс "ТОР"

– зенитный ракетный комплекс "БУК",

– радиолокационную станцию "Зоопарк"

– более 150 оккупантов убитыми и ранеными

– другую технику.

В настоящее время ЦСО "А" СБУ ищет мотивированных и уверенных в себе украинцев, готовых присоединиться к команде и уничтожать врага.

"Присоединяйся к команде ЦСО "А" СБУ – приближай Победу! Мы продолжаем принимать заявки от тех, кто хочет попасть в команду лучших из лучших! Если ты мотивирован и уверен в своих силах – звони по телефону +38 067 401 66 05 или заполняй анкету по ссылке", – отмечено в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты, взорвав 11 июня дамбу на реке Мокрые Ялы в Донецкой области, устроили смертельную ловушку для своих же войск. Захватчики пытались остановить ВСУ, но вместо этого утопили своих же сослуживцев.

Потери захватчиков в результате боевых столкновений с украинскими воинами и попыток форсировать вышедшую из берегов реку без лодок и надлежащей техники измеряются десятками. Значительное количество оккупантов до сих пор считаются пропавшими без вести.