Оккупанты подрывом дамбы на реке Мокрые Ялы устроили смертельную ловушку для своих же войск: СМИ раскрыли детали

Чтобы сдержать продвижение украинских войск в направлении села Сторожевое Донецкой области, российские оккупанты 11 июня подорвали дамбу на речке Мокрые Ялы, на берегу которой расположен населенный пункт. Однако вместо того, чтобы причинить неприятности украинским воинам, захватчики устроили смертельную ловушку для самих себя.

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В результате подтверждена гибель минимум 43 российских оккупантов, десятки числятся пропавшими без вести. Подробности раскрыл Telegram-канал "Досье Шпиона".

Автор канала отмечает, что, подорвав дамбу на речке Мокрые Ялы для сдерживания Сил обороны Украины, российские военные утопили своих же сослуживцев из 136-й отдельной мотострелковой бригады.

"Курьёзный случай произошёл вчера (11 июня. – Ред.) с военнослужащими одного из подразделений 136 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 63354, Буйнакск). В частности, речь идет о 2-м мотострелковом батальоне, который занимал позиции в селе Сторожевое Донецкой области, расположенном на берегу реки Мокрые Ялы", – отмечено в сообщении.

Автор канала уточнил, что село Сторожевое расположено на стыке Запорожской и Донецкой областей. Населенный пункт с трех сторон (с севера, востока и юга) окружен рекой Мокрые Ялы.

С единственной не "отрезанной" рекой стороны, с запада, 10-11 июня к населенному пункту начали продвигаться Силы обороны Украины. И российское командование приняло "гениальное" решение: подорвать дамбу на речке, чтобы остановить украинских военных.

"Силы 2 мсб 136 омсбр были вынуждены вступить в противостояние с превосходящими силами противника. Вследствие подрыва дамбы в 15 км южнее от Сторожевого произошел разлив реки Мокрые Ялы. Таким образом, силы 2 мсб попали в смертельную ловушку. С одной стороны их зажали украинские военные, с другой стороны река, вышедшая из своих берегов. Командованием батальона в спешном порядке было принято решение об отходе с занимаемых позиций. В их случае – форсирование вышедшей из берегов реки", – пишет автор канала.

Однако совершенно "неожиданно" у оккупантов под рукой не оказалось ни плавсредств, ни соответствующей техники. Так что форсировать Мокрые Ялы им пришлось в прямом смысле слова вплавь, под ударами украинских войск.

В результате счет погибших оккупантов пошел на десятки.

"Вследствие столкновений с ВСУ, а также неорганизованного отхода с занимаемых позиций на данный момент 73 военнослужащих из состава батальона числятся как "пропавшие без вести". Причем, по информации источника, большая часть потерь произошла именно в ходе форсирования реки, а не боевого столкновения. На данный момент подтверждено утопление 43 военнослужащих, судьба остальных остается неизвестной", – отмечено в сообщении.

Выживших же ожидал еще один сюрприз: согласно российской документации официально в Сторожевом их никогда и не было.

"Приказ "занять позиции в Сторожевом" был отдан устно, без соответствующего боевого распоряжения. А значит, официально 2 мсб там никогда не было. А сама оборона села организовывалась спешно и хаотично, что и привело к массовым потерям личного состава батальона. На сегодняшний день Сторожевое полностью занято ВСУ. Село находилось под контролем ВС РФ с апреля 2022 года", – пишет "Досье Шпиона".

Напомним, 11 июня в ВСУ сообщили о том, что оккупанты подорвали дамбу в Донецкой области. Уничтожение дамбы на Мокрых Ялах привело к подтоплению на обоих берегах реки.

Уничтоженная россиянами дамба была расположена в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области, который находится близ границы с Донецкой областью и недалеко от поселка Благодатное, который 11 июня ВСУ освободили от оккупантов.

В ОСУВ "Таврия" уверены, что оккупанты хотели таким образом остановить продвижение ВСУ, однако подрыв этой дамбы, уверили защитники, никак не повлияет на ведение наступательных действий украинских военных на Таврическом направлении.