Оккупанты подорвали дамбу в Донецкой области: в ВСУ рассказали о целях и последствиях

Российские оккупанты после подрыва Каховской ГЭС на Херсонщине, подорвали еще одну дамбу в Украине. Речь идет про дамбу на реке Мокрые Ялы в Донецкой области.

Видео дня

Это действие оккупационной армии РФ привело к подтопление по обоим берегам реки. Об этом рассказал представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона "Єдині новини" в воскресенье, 11 июня.

Он отметил, что дамба расположена в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области, который находится около границы с Донецкой областью и недалеко от поселка Благодатное, которое 11 июня ВСУ освободили от оккупантов.

Речь, вероятнее всего, идет про дамбу между Макаровкой и Старомайорским (за которое сейчас ведутся бои). Про освобождение Макаровки ранее сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Он отметил, что оккупанты хотели таким образом остановить продвижение ВСУ, однако подрыв этой дамбы не повлияет на ведение наступательных действий украинских военных на Таврическом направлении.

По словам спикера, оккупационные войска ожидают прорыва защитников Украины в Запорожской области поэтому, чтобы замедлить продвижение ВСУ, они прибегли к этой тактике.

Он также рассказал, что на Таврическом направлении украинские воины уже перешли от обороны к наступлению.

Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ на Таврическом направлении нанесли российским оккупационным войскам сокрушительные потери. Убитыми и ранеными враг потерял почти пять рот личного состава.

Также уничтожены и повреждены 68 единиц вражеской техники и вооружений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минобороны Украины заявили, что на Бахмутском направлении продолжается штурм. По данным ведомства, Благодатное и Макаровка деоккупированы.