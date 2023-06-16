ВСУ отминусовали еще 590 оккупантов и 19 артсистем врага – Генштаб

Подразделения Сил обороны Украины за сутки 15 июня ликвидировали на фронте 590 военных и наемников оккупационного войска России. Также они уничтожили 84 единицы вражеской техники и вооружения.

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Среди прочего, было приземлено 24 воздушные цели, которыми агрессор хотел нанести удары. Обновленные данные о потерях ВС РФ в войне против нашего государства опубликовал Генеральный штаб ВСУ.

Количество "демилитаризованных" на украинской земле захватчиков сегодня достигает 218 500, а точную цифру всей уничтоженной техники трудно и подсчитать.

По имеющимся данным, за прошедшие сутки ВСУ обезвредили в небе 24 российских БПЛА оперативно-тактического уровня (в общем 3357).

На земле воины сожгли ударами еще 19 артиллерийских систем (всех 3812), 16 боевых бронированных машин (7683) и 10 танков (3956) армии РФ.

Также защитники лишили оккупантов 13 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 6519) и двух реактивных систем залпового огня (606 РСЗО).

С начала войны уничтожены 1199 российских крылатых ракет, 519 единиц спецтехники, 364 средства ПВО, 314 самолетов, 301 вертолет, 18 кораблей/катеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы ССО Украины уничтожили под Бахмутом комплекс "Зоопарк" и станцию РЭБ оккупантов. Удары по вражеским системам радиолокации защитники нанесли с HIMARS.

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