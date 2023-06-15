Под Бахмутом ССО уничтожили вражеский комплекс 'Зоопарк' и станцию РЭБ. Видео

Украинские защитники продолжают уничтожать военную технику и живую силу российских оккупантов. В этот раз Силы спецопераций Украины показали, как с помощью Himars удалось уничтожить вражеские радиолокационные комплексы.

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Об этом говорится в сообщении ССО в Telegram. В районе Бахмута бойцы ССО разведали позиции радиолокационного комплекса артиллерийской разведки "Зоопарк-1" и станции РЭБ "Борисоглебск-2".

"Данные о местонахождении оперативно переданы собратьям из ракетно-артиллерийского подразделения. В ходе огневого поражения уничтожена вражеская техника и почти вся живая сила противника. Выжить удалось немногим, но ненадолго", – рассказали военные.

Данные действия произошли под Бахмутом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генштаба, за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 580 оккупантов и 77 единиц их техники и вооружения. В частности, уничтожены 14 бронемашин, 12 танков, 10 артиллерийских систем и один РСЗО захватчиков.

– Согласно утренней сводке Генштаба, украинские защитники отбили за сутки десятки вражеских атак и уничтожили два пункта управления врага.