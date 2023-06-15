ВСУ отбили за сутки десятки вражеских атак, уничтожены два пункта управления врага: Генштаб назвал самые горячие направления. Карта

Российская террористическая армия продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Мариинском направлениях. За прошедшие сутки на этих участках фронта произошло 49 боевых столкновений.

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По уточненной информации, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив 6 крылатых ракет воздушного базирования Х-22, 4 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" и 7 иранских ударных дронов типа Shahed. Во время атаки уничтожены 9 воздушных целей: три крылатых ракеты "Калибр" и шесть иранских ударных дронов Shahed. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 15 июня.

Всего за сутки 14 июня враг нанес 38 авиационных ударов, также совершил около 52 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины очень высока.

Ночью в период с 00.20 по 04.30 15 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555, а также ударными дронами типа Shahed. Четырьмя самолетами стратегической авиации Ту-95мс осуществлено четыре пуска крылатых ракет Х-101/Х-555 из Каспийского моря. Одну из ракет удалось уничтожить, остальные попали в промышленные объекты на Днепропетровщине.

Иранские БПЛА Shahed противник запускал с северного и южного направлений. Все 20 ударных дронов уничтожены. Кроме того, сбит вражеский разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня на восточном направлении.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиаудары по населенным пунктам Горки Черниговской области и Веселое, Старица и Бударки, Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Нововасильевка, Старая Гута, Новая Гута, Середина-Буда, Товстодубово, Бачевск, Поповка, Атинское, Белополье, Шпиль, Павловка, Екатериновка, Ободы, Кондратовка, Мирополье, Сумской области; Карповичи и Леоновка Черниговской области, а также Одноробовка, Ивашки, Гоптовка, Высокая Яруга, Малые Проходы, Старица, Красное, Гатище, Волчанск, Ольховатка и Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиаудар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Новомлынск, Двуречная, Западное, Берестовое Лиман Первый, Масютовка на Харьковщине и Новоселовск Луганской области.

На Лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого. Нанес авиаудар возле Ивановки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Кисловк, Невское и Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское, Верхнекаменное, Спорное и Серебрянка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия возле Ягодного и Берховки. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Спорное, Раздолевка, Левадное, Краматорск, Константиновка и Белая Гора. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Ивановское, Дружба, Торецк, Александрополь, Сухая Балка, Нью-Йорк, Троицкое и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник проводил наступательные действия в направлении Авдеевки, успеха не имел. Там же, и возле Новобахмутовки зафиксированы авиаудары. Враг осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Веселое, Бердичи, Авдеевка, Уманское, Семеновка, Водяное, Северное, Первомайское, Карловка, Новокалиново и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. В то же время противник совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Богатырь, Острое, Георгиевка, Нетайлово, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар неподалеку от Золотой Нивы. Совершил обстрелы населенных пунктов Водяное, Курахово, Максимовка, Елизаветовка, Угледар, Пречистовка, Времовка, Великая Новоселка, Вильное Поле, Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Совершил артиллерийские обстрелы более 50 населенных пунктов. Среди них: Зеленое Поле, Новополь, Нескучное, Новый Комар и Макаровка Донецкой области; Новодаровка, Левадное, Красное, Гуляйполе и Пятихатки Запорожской области; Осокоровка, Михайловка, Гавриловка, Республиканец, Берислав, Белозерка, Велетенское, Кизомис Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Противник продолжает проводить мероприятия по принуждению гражданского населения к получению гражданства России. Так, в населенном пункте Каменка Запорожской области, в начале 2023 года оккупанты шантажировали работников Центра первичной медико-санитарной помощи, что в случае отказа от получения паспорта РФ, денежное довольствие будет снижено на 60 процентов. Поскольку большинство работников отказалось от получения документов, захватчики сообщили о закрытии лечебного учреждения.

Авиация сил обороны в сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 13 районов сосредоточения живой силы, 2 пункта управления, 3 зенитно-ракетных комплекса и 3 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Напомним, страна-агрессор Россия ночью 15 июня нанесла ракетный удар по Днепропетровской области. Зафиксировано попадание трех вражеских крылатых ракет по промышленным объектам в Кривом Роге, где вспыхнули пожары и пострадал мужчина.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска России ночью 15 июня попытались атаковать дронами-камикадзе Shahed-136/131 Одесскую область. Однако защитники украинского неба сработали на отлично, обезвредив все 13 запущенных врагом "Шахедов".

Как сообщал OBOZREVATEL, силы обороны Украины имеют частичный успех в результате наступательной операции. За последние трое суток наши бойцы продвинулись на некоторых направлениях от 200 метров до 1,4 километра и освободили около 3 кв. км территории.

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