Оккупанты ночью атаковали Одесщину 13 'Шахедами': силы ПВО уничтожили все дроны

Оккупационные войска России ночью 15 июня попытались атаковать дронами-камикадзе Shahed-136/131 Одесскую область. Однако защитники украинского неба сработали на отлично, обезвредив все 13 запущенных врагом "Шахедов".

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Ныне данные подтверждаются и уточняются. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Одещина. Предварительная информация: 13 "Шахедов" атаковали Одесщину. Все они уничтожены силами ПВО", – написал он.

Отметим, что во время объявленной около 03:00 четверга воздушной тревоги одесские паблики сообщали о серии взрывов и звуках стрельбы в регионе. Там указывали на пролет дронов в ночном небе и работу ПВО.

В сети писали, что российские "мопеды" заходили с моря. Было опубликовано фото дыма, поднявшегося в одном из районов Одессы после взрывов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 14 июня Россия нанесла удары по Одессе крылатыми ракетами "Калибр". В результате действий российских террористов три человека погибли и еще 13 получили ранения.

Враг в очередной раз атаковал гражданскую инфраструктуру. Под обстрел попал одесский бизнес-центр, в котором взрывом выбило стекло и разбили мебель. Момент ракетного удара РФ по Одессе попал на видео.

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