Выбиты окна и обожжены взрывной волной дома: появились новые фото и видео последствий удара РФ по Одессе

В ночь на 14 июня российская оккупационная армия ударила по Одессе. Для атаки на гражданскую инфраструктуру города Россия использовала 4 калибра.

Видео дня

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины. Как отмечается, в результате атаки были повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, заведения питания и магазины. Известно, что 6 человек получили ранения.

Также было попадание в складское помещение одной из торговых сетей. Российская армия повлекла за собой разрушение площадью 1000 квадратных метров и пожар на площади 400 квадратных метров. В результате чего 3 человека погибли, еще 7 получили ранения. Погибшие являлись сотрудниками состава.

В это время продолжается разборка завалов, и под ними могут находиться еще люди.

Как сообщили в ГСЧС по состоянию на 07:20, пожар на складском помещении площадью 400 кв. м удалось ликвидировать. На месте пострадавшим оказывают помощь также психологи ГСЧС.

Также сообщается, что возле разрушенного здания бизнес-центра произошло возгорание автомобиля на стоянке. Пожар авто ликвидирован.

Как сообщают в местном Telegram-канале, пищевой склад был разрушен в результате первого прилета. В результате второго – серьезные повреждения получили жилой дом, бизнес-центр, МакДональдс и несколько учебных заведений. Все разрушенные постройки не имели ничего общего с военными объектами.

"Никакого БК, никаких боеприпасов и западной техники просто склад с Пепси-Колой, многоэтажка и МакДональдз.

Какова цель этой атаки? Банально навредить. И еще раз доказать всему миру, что террористов нужно ликвидировать", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 14 июня кафиры запустили по Украине 10 ракет и 10 дронов, 12 целей сбили силы ПВО.

В частности, Россия ударила ракетами "Калибр" по Одессе. Зафиксировано попадание в состав, поврежден ЖК и бизнес-центр: 3 человека погибли, 13 ранены.

В Кировоградской области "Шахеды" попали в объект инфраструктуры. Прошло без погибших и раненых.