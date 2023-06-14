Оккупанты ночью запустили по Украине 10 ракет и 10 дронов, 12 целей сбили силы ПВО

Ночью 14 июня российские военные преступники снова атаковали Украину 10-ю ракетами и 10-ю иранскими дронами. Силам противовоздушной обороны страны удалось обезвредить 12 воздушных целей.

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Из них 3 ракеты и 9 ударных БПЛА Shahed. Об этом сообщили в Telegram Воздушных сил ВСУ.

Там уточнили, что 4 "Калибра" были выпущены из акватории Черного моря – противник нанес удар в направлении Одесщины. Из них три ракеты удалось сбить, одна – попала в гражданский объект.

Еще 6 крылатых ракет воздушного базирования Х-22 были запущены из Ростовской области четырьмя дальними бомбардировщиками Ту-22М3. Удар нанесен по Донетчине. Последствия уточняются.

Также кремлевские террористы запустили по Украине ударные дроны "Shahed-136/131" иранского производства. Оккупанты атаковали ими с восточного побережья Азовского моря на юго-восточном направлении. 9 вражеских дронов были обезврежены.

Напомним: ночью 14 июня под прицелом врага оказалась, в частности, Одесса. Оккупанты атаковали город крылатыми ракетами, в результате чего там раздались взрывы. К сожалению, есть и прилеты.

В Оперативном командовании "Юг" сообщили, что РФ атаковала Одессу "Калибрамы " из акватории Черного моря. Предварительно две ракеты были сбиты силами ПВО.

"В результате атаки зафиксировано возгорание в районе одного из бизнес-центров и попадание в складское помещение торговой сети", – говорилось в сообщении.

Кроме того, вечером 13 июня оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии Середино-Будскую общину в Шосткинском районе Сумщины. В результате атаки погибли семь работников Гослесхоза. Также в общине в результате вражеских обстрелов повреждены магазин, хозяйственные здания и частные дома. В одном из последних возник пожар.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ночь на 13 июня Россия атаковала Украину 14 крылатыми ракетами и четырьмя ударными дронами "Шахед" иранского производства. Защитники неба обезвредили 11 вражеских воздушных целей, а при повторной атаке утром – еще одну;

– в частности, защитники украинского неба за прошедшие сутки сбили все воздушные цели, которыми Россия пыталась атаковать Киев. На подлете в столицу были сбиты крылатые ракеты Х-101/555.

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