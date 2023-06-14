Оккупанты обстреляли Сумщину из артиллерии: погибли 7 работников лесного хозяйства

Во вторник, 13 июня, российские оккупационные войска обстреляли из ствольной артиллерии Середино-Будскую громаду в Шосткинском районе Сумщины. В результате атаки погибли семеро работников Гослесхоза.

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Они в это время двигались на автомобиле УАЗ. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Были убиты семь работников Гослесхоза в Шосткинском районе. Враг продолжает уничтожать нас и делать все, чтобы Украина сдалась. Этого не будет", – подчеркнул он.

В Середино-Будской громаде в результате вражеских обстрелов также повреждены магазин, хозяйственные постройки и частные дома. В одном из последних возник пожар.

В ОВА рассказали, что захватчики также ударили по детскому дому-интернату в Белополье. К счастью, 135 находившихся в здании детей не пострадали.

"Благодаря профессиональным действиям ГСЧС. Особенно хочу отметить работников этого интерната, которые слаженно эвакуировали в кратчайшие сроки этих детей", – сказал Артюх.

Всего в Белопольской громаде за сутки зафиксирован минометный обстрел (11 взрывов) и авиаудар – противник запустил две ракеты с вертолета.

Как сообщал OBOZREVATEL, войска ВС РФ в ночь на 11 июня, около 00:50, атаковали центральную часть города Белополье Сумской области, расположенного недалеко от границы Украины с Курской областью России. Зафиксировано попадание трех БПЛА, есть разрушения.

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