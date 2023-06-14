В Кировоградской области 'Шахеды' попали в объект инфраструктуры: вспыхнул пожар

В ночь на 14 июня войска РФ атаковали Кировоградщину иранскими дронами-камикадзе. В Светловодске "шахеды" попали в объект инфраструктуры, на месте прилетов вспыхнул пожар.

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Обошлось без погибших и раненых. Подробности сообщил глава Кировоградской областной военно-гражданской администрации Андрей Райкович.

"Очередная ночная массированная атака российского агрессора. Есть попадание "шахедов" в объект инфраструктуры в Светловодске. Пожар оперативно локализовали. Обошлось без погибших и травмированных. Спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы! Вместе мы сильны! Украина победит!" – написал Райкович.

Напомним, в ночь на 14 июня оккупанты запустили по Украине 10 ракет и 10 дронов, 12 целей сбили силы ПВО.

В частности, Россия ударила ракетами "Калибр" по Одессе. Зафиксировано попадание в склад, поврежден ЖК и бизнес-центр: 3 человека погибли, 13 ранены.

Впоследствии у сети появилось видео, на котором зафиксирован момент ракетного удара РФ по Одессе.

Также сообщалось, что оккупанты обстреляли Сумщину из артиллерии: погибли 7 работников лесного хозяйства.