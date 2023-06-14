Взрыв был страшной силы: момент ракетного удара РФ по Одессе попал на видео

Момент прилета российской ракеты в Одессе ночью 14 июня попал на видео. Взрыв, которым разрушен склад торговой сети Таврия В, был страшной силой.

Видео дня

Соответствующее видео с камер видеонаблюдения опубликовал Telegaram "Х**вая Одесса". В результате попадания погибли 3 человека и еще 7 получили ранения. Все они – сотрудники склада, которые находились в помещении (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним: ночью 14 июня оккупанты атаковали крылатыми ракетами Одессу. Кроме разрушения складского помещения зафиксировано также возгорание в районе одного из бизнес-центров. Там, к счастью, обошлось без жертв, однако ранения получили еще 6 человек. Ударной волной в некоторых домах выбило окна, снесло фанерную дверь и москитные сетки.

К утру в ОК "Юг" отметили, что попаданием ракеты в складское помещение вызвано разрушение в 1000 кв.м и пожар на площади 400 кв. м. "Продолжается разбор завалов. Под ними могут быть люди", – добавили военные.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 13 июня россияне обстреляли из ствольной артиллерии Середино-Будскую громаду в Шосткинском районе Сумщины. В результате атаки погибли семеро работников Гослесхоза;

– также 13 июня оккупанты нанесли удары по Кривому Рогу на Днепропетровщине, один из которых пришелся на многоквартирный дом. На местах прилетов вспыхнули пожары, 12 человек погибли. По состоянию на 19:30 вторника известно о 36 пострадавших, из них 11 в больнице.

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