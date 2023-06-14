Разбитая мебель и битое стекло: как выглядит внутри обстрелянный россиянами бизнес-центр в Одессе. Видео

В ночь на среду, 14 июня, российские оккупанты в очередной раз атаковали крылатыми ракетами Одессу. В результате обстрела 3 человека погибли и еще 13 получили ранения.

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Также произошло возгорание в бизнес-центр на проспекте Шевченко. Сейчас в сети показали, как выглядит внутри обстрелянное россиянами здание (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах видно, что внутри здания полно разбитой мебели и битого стекла – им буквально усыпана лестничная клетка.

Практически все двери внутри выбиты. Некоторые даже лежат на полу. Нависные потолки тоже обрушились – люстры свисают в воздухе.

Отмечается, что из-за ракетной атаки этот многоэтажный дом может пойти под снос.

Как сообщил председатель бюджетной комиссии Алексей Потапский, в горсовете заявили о готовности выделить помощь жилым домам.

Отметим, всего из-за ракетного удара в Одессе пострадало 21 здание.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 14 июня в ГУ ГСЧС Украины в Одесской области сообщили, что ликвидировали возгорание складского помещения торговой сети, вызванное ракетным ударом по Одесщине.

В Оперативном командовании "Юг" сообщили, что, по уточненным данным, враг направил на Одессу 4 "Калибра" с корабля в Черном море.

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