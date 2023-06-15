ВСУ проредили российскую армию еще на 580 наемников и 77 единиц техники с вооружением

Силы обороны Украины на протяжении 14 июня ликвидировали 580 российских оккупантов и 77 единиц их техники и вооружения. В частности, они сожгли ряд бронетехники и артсистем, а еще обезвредили 12 воздушных целей, которыми агрессор атаковал наши регионы.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Военные отмечают, что данные по потерям захватнического войска постоянно уточняются.

Так, с начала вторжения в Украину путинская армия больше всего поредела на личный состав – по состоянию на утро 15 июня "демилитаризовано" уже 217 910 ее военнослужащих.

Накануне на фронте защитники уничтожили 14 боевых бронированных машин (всего 7667), 12 танков (3955), 10 артиллерийских систем (3793), одну РСЗО (604) ВС РФ.

Также бойцы сожгли 24 единицы автомобильной техники и автоцистерн (в общем 6506) и три – спецтехники (519) оккупантов.

В небе были сбиты девять БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 3333), три крылатых ракеты (1199) и один вертолет (301) захватчиков.

Кроме этого, с начала полномасштабной войны уничтожены 364 российских средства ПВО, 314 самолетов и 18 кораблей/катеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины ВСУ эффектно уничтожили позиции оккупантов, с которых те запускали дроны на Сватовско-Купянском направлении. По врагу отработали "птички" Mavic.

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