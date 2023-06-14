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Отработали "птички" Mavic: ВСУ эффектно уничтожили позиции окупантов, из которых те запускали дроны. Видео

Иванна Шепель
War
1 минута
12,7 т.
Отработали 'птички' Mavic: ВСУ эффектно уничтожили позиции окупантов, из которых те запускали дроны. Видео

ВСУ продолжают наносить урон оккупационным войскам РФ, которые пришли на украинскую землю, чтобы захватить ее. В этот раз, украинские воины метко попали по позициям оккупантов на Сватовско-Купянском направлении.

Видео дня

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор. Защитники еще раз показали хорошую работу с использованием дронов.

Как сообщается, с этой позиции оккупанты запускали свои беспилотники. Эффективно сработали на этом направлении воины роты ударных БПЛА "Ахиллес" 92-й ОМБр.

Бойцам удалось обнаружить локацию, с которой российские оккупанты запускали беспилотные аппараты, и успешно уничтожить вражеские позиции с использованием дронов Mavic 3 и Mavic 3T от UNITED24.

Отработали "птички" Mavic: ВСУ эффектно уничтожили позиции окупантов, из которых те запускали дроны. Видео
Отработали "птички" Mavic: ВСУ эффектно уничтожили позиции окупантов, из которых те запускали дроны. Видео

Ранее сообщалось, что ВСУ прорвали две линии обороны оккупантов на востоке, рассказал майор запаса Алексей Гетьман. По его мнению, когда будет прорвано третье, фронт может "посыпаться" и враг начнет убегать.

Напомним, что в последние две недели наблюдается всплеск боевых вылетов российской тактической авиации, особенно над югом Украины. Это, очевидно, явилось ответом на сообщения о нарастании украинских наступательных операций, поскольку воздушно-космические силы (ВКС) РФ пытаются поддержать наземные войска из воздуха.

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