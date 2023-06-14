Отработали 'птички' Mavic: ВСУ эффектно уничтожили позиции окупантов, из которых те запускали дроны. Видео

ВСУ продолжают наносить урон оккупационным войскам РФ, которые пришли на украинскую землю, чтобы захватить ее. В этот раз, украинские воины метко попали по позициям оккупантов на Сватовско-Купянском направлении.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор. Защитники еще раз показали хорошую работу с использованием дронов.

Как сообщается, с этой позиции оккупанты запускали свои беспилотники. Эффективно сработали на этом направлении воины роты ударных БПЛА "Ахиллес" 92-й ОМБр.

Бойцам удалось обнаружить локацию, с которой российские оккупанты запускали беспилотные аппараты, и успешно уничтожить вражеские позиции с использованием дронов Mavic 3 и Mavic 3T от UNITED24.

Ранее сообщалось, что ВСУ прорвали две линии обороны оккупантов на востоке, рассказал майор запаса Алексей Гетьман. По его мнению, когда будет прорвано третье, фронт может "посыпаться" и враг начнет убегать.

Напомним, что в последние две недели наблюдается всплеск боевых вылетов российской тактической авиации, особенно над югом Украины. Это, очевидно, явилось ответом на сообщения о нарастании украинских наступательных операций, поскольку воздушно-космические силы (ВКС) РФ пытаются поддержать наземные войска из воздуха.