Более пяти тысяч метров траншей за неделю: Наев рассказал, как Украина укрепляет северную границу. Фото

Украинские защитники продолжают укреплять северные рубежи нашего государства. На северной границе за последнюю неделю вырыто более пяти тысяч метров траншей и два с половиной километра противотанковых рвов.

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Также в Северной операционной зоне возводятся сотни укрытий для личного состава и военной техники и минируется территория приграничья. Подробности сообщили в Командовании Объединенных сил Вооруженных сил Украины.

В Северной операционной зоне в течение последней недели продолжались мероприятия по инженерному обеспечению и обустройству позиций в приграничных странах.

Так, как отметил командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, в течение последней недели вдоль государственной границы вырыто более пяти тысяч метров траншей и свыше двух с половиной километров противотанковых рвов.

Также защитники планово минируют местность и возводят укрытия для личного состава и техники.

"В пограничье продолжаются плановые минирования местности. В частности, использовано более 8 тыс. мин. Обустроено более 60 огневых позиций, 120 укрытий для личного состава, более 150 укрытий для автомобильной и бронированной техники", – отчитался Наев.

Он добавил, что работа по увеличению оборонных способностей ВСУ, в частности, на севере будет продолжаться и дальше.

Напомним, ранее Наев показал чешские зенитные установки Viktor для борьбы с иранскими дронами. Их украинские воины начали получать в 2023 году, поставки продолжаются.

Часть этих зенитных установок уже защищает небо над Украиной с севера, они показали высокую эффективность. В настоящее время идет подготовка новых экипажей и номеров обслуг.