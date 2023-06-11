Зенитные комплексы 'Viktor': как работает мощное оружие против иранских дронов-убийц

Защитники Украины получили чешские зенитные установки Viktor. Эти комплексы очень эффективны для противодействия иранским дронам-камикадзе, теперь они будут защищать небо над Украиной на севере.

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Среди преимуществ зенитных установок чешского производства – простота в обслуживании и маневренность, скорость выстрелов и значительная дальность поражения, а также коллиматорный прицел, тепловизор и лазерный целеуказатель, которым оснащена каждая из них. Подробности о новом вооружении рассказал командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Чешская зенитная установка, переданная Вооруженным силам Украины для повышения эффективности системы ПВО, в частности, для борьбы с беспилотными летательными аппаратами типа "Shahed". Эта установка имеет коллиматорный прицел, для работы ночью имеет тепловизор и лазерный целеуказатель. Все это в комплексе с хорошей технической основой дает нам уверенность в том, что враждебные цели при вхождении в северную операционную зону будут поражены с помощью таких установок", – отметил Наев.

Командующий Объединенными Силами ВСУ также отметил, что зенитные комплексы "Viktor" просты в обслуживании и маневренны. Их легко спрятать на огневой позиции, а темп стрельбы около 600 выстрелов в минуту позволяет надежно поражать воздушные цели на больших расстояниях.

Благодаря высокому качеству изготовления и лучшему функционалу, они на голову превосходят советские аналоги.

Как подчеркнул Наев, эти зенитные комплексы "сделаны для людей". С него легче прицеливаться и вести огонь благодаря современному прицельному комплексу.

Кроме БпЛА зенитные комплексы "Viktor" также способны противодействовать самолетам и вертолетам на малых высотах. Достижимыми целями для спаренного 14,5 мм зенитного пулемета, установленного на шасси Toyota Land Cruiser 70, являются легкобронированная техника, полевые укрепления противника и вражеская пехота.

Первые переданные установки уже несут боевое дежурство на севере и показали отличные результаты по сбитию иранских дронов-камикадзе. В настоящее время подготовку к работе с техникой проходят новые экипажи и номера обслуг.

"Установка достаточно эргономична и легко управляется при ведении огня. Конечно, чтобы поразить воздушную цель, необходимо вводить поправки и профессионально корректировать огонь. Поэтому сейчас и происходит процесс всесторонней подготовки экипажей и номеров обслуг этих установок. Командиры имеют большой боевой опыт и тщательно готовят личный состав, который вскоре заступит на боевое дежурство по защите украинского воздушного пространства, уверен, что большое количество целей будет сбито именно этими подразделениями, – отметил Наев, который сам испытал зенитный комплекс "Viktor" в действии.

Напомним, ранее Наев рассказал о тренировках украинских пехотинцев. В частности, они отрабатывали зачистку здания от врага. Наев подчеркнул, что главная цель тренировок состоит в том, чтобы к выполнению сложных задач в зоне боевых действий военнослужащие были готовы как психологически, так и физически. Все воины в обязательном порядке должны пройти достойную подготовку до того, как попадут на фронт.

Также на севере провели мощные учения экипажей вертолетов Ми-24 и Ми-8. Во время тренировок бойцы отработали осуществление огневой поддержки во время наступления или контратаки, нанесение ударов по войскам противника, высадку и поддержку с воздуха своих десантов, уничтожение воздушных и аэромобильных десантов, рейдовых, передовых и других отрядов противника.