'Зачищали' здания от врага: Наев рассказал о тренировках украинских пехотинцев и назвал главную задачу. Фото и видео

Украинские пехотинцы продолжают готовиться к контрнаступлению и проходят военные учения с целью улучшения своих боевых навыков. Для воинов воспроизведен фрагмент населенного пункта, где военные тренировались заходить в здания и производить зачистку от врага.

Видео дня

Соответствующее видео выложил в Telegram-канале командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев. Так, выполнение упражнений на учебной площадке по проведению боевых действий в условиях городской застройки, зачистке и противодействию вражеским засадам стало нововведением в рамках всеобщей подготовки воинов.

Такие учения имеют целью предоставить украинским бойцам дополнительный комплекс военных умений и навыков.

"В целом на полигоне проводится комплексная подготовка и каждый день здесь может тренироваться рота личного состава. Исходя из этого, я приказал главным сержантам ни в коем случае не отправлять подчиненных в районы ведения боевых действий без овладения полноценным курсом подготовки", – сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Каждый день, опираясь на свой значительный боевой опыт, сержантский корпус активно передает свои знания подчиненному личному составу. Главная цель этого состоит в том, чтобы при выполнении сложных задач в зоне боевых действий военнослужащие были готовы как психологически, так и физически. Все воины в обязательном порядке должны пройти достойную подготовку до того, как попадут на фронт.

Ранее в ВСУ показали тренировки десантников 46-й бригады ДШВ. Бойцы выполняли нормативы стрельбы по разным целям, с разных расстояний и из разных видов стрелкового оружия и гранатометов.

Напомним также, что в Генштабе показали, как инструкторы из Новой Зеландии обучают воинов ВСУ. Главной целью этих занятий является базовая общевойсковая подготовка личного состава Вооруженных сил Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!