Превращают новобранцев в боеспособных солдат: в Генштабе показали, как инструкторы из Новой Зеландии обучают воинов ВСУ. Фото

В рамках многонациональной учебной операции "Интерфлекс" военные инструкторы из Новой Зеландии проводят тренировки с военнослужащими Вооруженных Сил Украины в Великобритании. Главной целью этих занятий является базовая общевойсковая подготовка личного состава Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Во время тренировок военные должны преодолеть специальную полосу препятствий с использованием средств имитации условий боя.

Такие учения должны помочь украинским воинам улучшить свои профессиональные навыки и качественно подготовиться к защите Украины от российской агрессии.

Украинские новобранцы пройдут несколько этапов обучения, такие как: эксплуатация оружия, точная стрельба, оказание первой помощи на поле боя, а также тактику в результате наступательных и оборонных операций в разных условиях.

Отметим, что 15 августа 2022 года Правительство и Силы Обороны Новой Зеландии официально объявили о принятии решения о "развертывании 120 военнослужащих Сил Обороны Новой Зеландии в Соединенном Королевстве" с целью оказания помощи в обучении украинских военнослужащих. Эти учения проводятся в рамках международных усилий, направленных на поддержку Украины в ее стремлении продолжать защищаться от незаконной войны, которую ведет Россия.

"Новая Зеландия четко заявила, что мы будем продолжать отвечать на призыв Украины о практической поддержке, когда они защищают свою Родину и народ от неоправданного вторжения России", - говорилось в сообщении правительства.

Ранее сообщалось, что в войсках РФ растет количество случаев дезертирства. ВСУ устраивают врагу мощный "хлопок" на временно оккупированных территориях и линии фронта.

Напомним также, что бойцы ССО возле Кременной в Луганской области вступили в бой с превосходящими силами российских оккупантов. Несмотря на это, наши защитники вышли из него победителями, а враг понес потери.

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