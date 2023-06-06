Качественная работа: в ВСУ показали тренировки десантников 46-й бригады ДШВ. Фото

Украинские военные каждый день улучшают свои навыки по защите страны от российской агрессии. Они проходят различные тренировки.

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Одним из доказательств этого является тренировка десантников отдельной аэромобильной бригады ДШВ. Соответствующие фото появились на Facebook-странице Генерального штаба ВСУ (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Воины-десантники 46 отдельной аэромобильной бригады ДШИ ВС Украины интенсивно повышают практические навыки по огневой подготовке", – сказано в сообщении.

Бойцы выполняют нормативы по разным целям, с разных расстояний и разных видов стрелкового оружия и гранатометов.

"Качественная работа", – отмечает командир аэромобильного подразделения. с общественностью 46 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины.

Отметим, украинские защитники каждый день уничтожают врага в лице страны-агрессора России. Армия РФ понесла значительные потери на Сватовском направлении в Луганской области. Оттуда вывезли 20 грузовиков раненых оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, подразделения Сил обороны Украины за прошедшие сутки сошлись в 29 боевых столкновениях с оккупационными войсками России, в частности отбив их попытку продвинуться под Бахмутом. Враг вел наступления на Купянском, Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, его основные усилия сосредоточены на попытках полной оккупации Донбасса.

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