Где и как ВСУ будут использовать кассетные боеприпасы: в ОК 'Юг' дали пояснения

Получение кассетных боеприпасов, о передаче которых в США было объявлено несколько дней назад, очень важно для украинской армии. Ведь оно позволит более эффективно уничтожать оккупационное войско, имеющее количественное превосходство над Силами обороны Украины.

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Однако применять эти боеприпасы будут на открытых территориях, на Херсонщине же, левобережная часть которой оккупирована Россией, военные больше нуждаются в высокоточном оружии. Об этом заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она подчеркнула, что кассетные боеприпасы помогут украинской армии еще более эффективно уничтожать живую силу врага. Однако применять их украинские воины будут с учетом принципов международного гуманитарного права.

"Использование этих боеприпасов и рассмотрение этой ситуации со стороны мирового сообщества говорит о высоком уровне доверия нашей армии и понимании, что максимальное соблюдение принципов международного гуманитарного права будет осуществлено. Мы не накрываем ковровым способом там, где есть местное население, где могут пострадать гражданские. Это будет использовано, в частности, для того, чтобы выставить баланс сил. Мы имеем дело с армией, которая превышает нашу по количеству, имеем дело со страной-террористкой, где население в 5 раз больше", – отметила Гуменюк.

В частности, кассетные боеприпасы помогут Силам обороны на открытых территориях, где будут продвигаться украинские воины. В то же время для освобождения населенных пунктов предпочитают использовать высокоточное вооружение.

"Скорее всего, использование этих снарядов будет присуще открытым территориям – там, где будут вестись боевые действия за конкретные территории и продвижение. Что касается непосредственно нашей линии фронта сейчас, это река Днепр, и ее особенность заключается в том, чтобы сохранить местное население, которое находится на той стороне, но выбить врага можно дальше. Для нас сейчас важнее высокоточное оружие, которое позволит уничтожать только оккупантов", – отметила Гуменюк.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, как кассетные боеприпасы помогут ВСУ в контрнаступлении. Он также перечислил пять ключевых принципов, которые будет соблюдать Украина при применении нового оружия, чтобы минимизировать угрозы для гражданских.

В России же, неизбирательно обстреливающей кассетными боеприпасами украинские города с первых дней полномасштабного вторжения, цинично начали лить "крокодильи слезы" за украинцами, которые якобы погибнут от американских боеприпасов.

Новый пакет помощи Украине с кассетными снарядами в США был объявлен 7 июля. О передаче этого типа боеприпасов Украина неоднократно просила, ведь они позволят значительно эффективнее уничтожать вражескую пехоту и технику.

После объявления нового пакета Байден объяснил необходимость передачи Украине кассетных боеприпасов. Он отметил, что это было "решение непростое, но очень нужное".

"Но главное, у них сейчас или есть оружие, чтобы остановить россиян – не дать им остановить украинское наступление через эти районы – или нет. И я думаю, что они нуждались в них", – сказал президент США.

Кассетные снаряды Украина может получить уже в июле. Они запрещены в более чем 100 странах, включая Великобританию, Францию и Германию, согласно Конвенции о кассетных боеприпасах. Но США и Украина не подписали запрет.

Международная организация Human Rights Watch призвала США не поставлять Украине кассетные боеприпасы, обвинив украинских военных в использовании "запретного оружия". В Офисе президента Украины заявили, что организация пытается сорвать поставки оружия и что именно РФ вторглась в Украину, убивая гражданских.