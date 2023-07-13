ВСУ проредили российскую армию еще на 510 наемников и 92 единицы техники с вооружением

Силы обороны Украины за сутки на фронте ликвидировали еще 510 оккупантов из РФ и 92 единицы их техники и вооружения. В частности, сожгли ряд бронемашин и артсистем, а еще обезвредили 26 воздушных целей, которыми агрессор хотел атаковать наши города.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Военные отмечают, что данные по потерям захватнической российской армии постоянно уточняются.

Так, с начала вторжения в Украину ВС РФ больше всего потеряли личного состава – по состоянию на утро 13 июля в рядах "двухсотых" числится уже 236 040 путинских вояк.

В течение 12 июля защитники сбили в небе 26 БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 3752) врага.

На земле были уничтожены 23 артиллерийские системы (всех 4425), девять боевых бронированных машин (7999), шесть средств ПВО (421), четыре РСЗО (678), два танка (4092) армии РФ.

Также воины сожгли 17 единиц российской автомобильной техники и автоцистерн (6995) и пять – спецтехники (652).

Кроме того, всего во время войны уничтожено 1271 крылатую ракету, 315 самолетов и 310 вертолетов, 18 кораблей/катеров оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы 53-й ОМБр им. князя Владимира Мономаха жестко остановили попытку прорыва оккупантов на фронте. Во время боя морпехи уничтожили всю вражескую наступательную технику (девять БМП) вместе с личным составом.

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