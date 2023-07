ВСУ продвинулись в районе Бахмута, контрнаступательные действия продолжаются по нескольким направлениям – ISW

Силы обороны Украины 13 июля продолжили контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и добились успехов, в частности на южном фланге Бахмута. Вместе с тем войска РФ сосредоточили мощную группировку на Купянском и Лиманском (западнее Кременной) направлениях.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 13 июля. В частности, аналитики привели данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины, согласно которым украинские войска продолжили наступать на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

В Генштабе сообщали, что украинские силы добились частичного успеха на направлениях Новоданиловка – Широкая Балка (примерно 3 км к югу от Орехова) и Малая Токмачка – Новопокровка (6 и 13 км к юго-востоку от Орехова).

Также сообщалось, что украинские силы продвигались на южном фланге Бахмута. На кадрах с геолокацией, опубликованных 11 июля, видно, что украинские силы недавно осуществили ограниченное продвижение к северу от Красногоровки (9 км к северу от Авдеевки).

При этом оккупанты не оставляют попыток захватить оставшуюся часть Луганской области и продвинуться на запад, в восточную часть Харьковщины и северную часть Донетчины, говорится в отчете.

Так, российские источники утверждали, что 13 июля российские войска якобы захватили территорию и атаковали в районе Купянска и Сватово. Один из пропагандистов заявил, что оккупанты якобы перерезали украинские наземные пути сообщения вдоль трассы N26 Чугуев-Мылово, который проходит через Купянск и Сватово, хотя в ISW не обнаружили доказательств.

Также росСМИ утверждали, что бои продолжались в Новоселовском, которое оккупанты пытаются окружить его и продолжить наступление на Стельмаховку. Однако украинские военные сообщили, что российские атаки под Новоселовским не увенчались успехом.

Кроме того, как отмечается в отчете, позиционные бои шли в районе Кременной на Луганщине. В частности, террорист Игорь Гиркин утверждал, что российские войска продолжали атаки к западу от Кременной и Сватово, пытаясь оттянуть украинские резервы к линии фронта на Луганщине со своих позиций в районе Бахмута.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что захватчики аккумулируют мощную группировку войск на Купянском и Лиманском направлениях: ВДВ, пехоту, БАРС, элементы территориальной обороны, небольшие ЧВК, такие как "Ветеран", и штурмовые группы "Шторм-Z". Череватый также указал, что чеченские подразделения действуют в районе Сватово, но отметил, что эти силы выполняют чисто полицейские задачи.

По словам пресс-офицера, ВСУ владеют инициативой вокруг Бахмута и выдвигаются на новые позиции на неустановленных высотах. РосСМИ, среди прочего, утверждали, что украинские войска атаковали с высот возле Клещиевки, в районе Курдюмовки (13 км к юго-западу от Бахмута) и Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута), бои продолжаются в районе Берховки (6 км к северо-западу от Бахмута). Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили все российские атаки в районе Берховки.

Кроме того, украинские и российские силы продолжили наземные атаки вдоль линии Авдеевка – Донецк. Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили атаки в районе Авдеевки, Керамика (10 км к северу от Авдеевки) и Марьинки.

Гиркин утверждал, что "Шторм-Z" якобы продолжают наступление в направлении Авдеевской промзоны.

В свою очередь минобороны Великобритании сообщило, что российские войска, вероятно, чеченские формирования, в течение июня осуществили множество атак с применением самодельных взрывных устройств возле Марьинки и что большинство из них взорвались, не достигнув намеченной цели, из-за противотанковых мин и огня прямой наводкой.

В ISW отметили, что 13 июля украинские силы продолжили контрнаступательные операции в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей. Определенных успехов ВСУ добились в западной части Запорожской области.

В то же время росСМИ утверждали, что украинские силы сохраняют ограниченное присутствие на левобережье Херсонщины по состоянию на 13 июля и огонь российской артиллерии якобы не позволяет им усилить или пополнить запасы группировки возле Антоновского моста на восточном берегу.

По данным Генштаба, ВСУ за прошедшие сутки сошлись примерно в 30 боевых столкновениях с противником и отбили атаки на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где идут тяжелые бои.

