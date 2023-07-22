'Украинцы пробиваются сквозь серьезные линии защиты': Блинкен призвал не спешить с оценками контрнаступления ВСУ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен высказал мнение, что пока слишком рано делать выводы об успехах украинского контрнаступления. В то же время он подчеркнул, что США и их партнеры предоставили Украине "все, что нужно" для достижения успеха.

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Об этом Блинкен заявил, выступая на Форуме по безопасности в Аспене в пятницу, 21 июля, передает Голос Америки. Госсекретарь США отметил, что линии защиты оккупантов достаточно серьезно укреплены, однако украинцам удается прорывать их.

"Мы с самого начала говорили, что это будет тяжело. Вы, видимо, слышали, и многие говорили о том, что россияне подготовили серьезные и укрепленные линии защиты. Украинцы пробиваются через них", – заявил Блинкен.

Он также отметил, что украинцы, уже освободившие половину территорий, захваченных россиянами с начала войны, "обладают всем необходимым для достижения успеха", поскольку они "борются за свою землю, свою страну, свое будущее и свою свободу".

"И когда они развернутся и начнут действовать, все силы, обученные за последние месяцы, оборудование, которое предоставили им мы и примерно 50 стран, я думаю, все это будет иметь существенное значение и приведет к изменениям", – сказал государственный секретарь США.

В то же время во время выступления на том же форуме по видеосвязи, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское контрнаступление двигается медленнее, чем планировалось, из-за того, что операция началась с задержкой из-за недостаточной поставки оружия.

Зеленский отметил, что начать наступление планировали весной, однако в этот период у Украины не хватало боеприпасов, оружия, а также должным образом подготовленных бригад. Поэтому с целью сохранения жизни военных украинские командующие приняли решение отложить начало контрнаступления.

"Поскольку мы начали позже, у России было время заминировать всю нашу землю и построить несколько линий обороны", – добавил президент Украины.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина близится к моменту, когда контрнаступательные действия могут ускориться. Он отметил, что Россия мощно подготовилась к обороне своих позиций, заминировав фактически все пути продвижения наших сил обороны.

Также ранее главнокомандующий ВСУ Залужный обратился ко всем критикам "слишком медленного продвижения" в контрнаступлении, указав, что это не шоу, за которым следует болеть как на футбольном чемпионате.