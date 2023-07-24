ВСУ на юге за время наступления освободили более 192 кв. км территории, – Маляр

Вооруженные силы Украины продолжают освобождать юг страны от российской оккупационной армии. За прошедшую неделю защитники освободили на этом направлении более 12 кв. км.

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Всего же с начала контрнаступательной операции украинские воины освободили на юге почти 200 кв. км территории. Об этом на брифинге в Military Media Center сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, украинские войска продолжают ведение наступательной операции на нескольких участках. В частности, движение продолжается в направлении временно оккупированных Мелитополя и Бердянска.

Маляр также отметила, что украинские войска на южном фронте за время наступления освободили более 192 кв. км территории.

В то же время продолжается наступление украинских воинов на Бахмутском направлении. За время наступления защитники страны освободили там около 35 кв. км территории. За прошедшую неделю на этом направлении Силы обороны уволили около 4 кв. км. Ключевые бои продолжаются в районе Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен, комментируя темпы украинского контрнаступления, заявил, что Украина освободила уже около половины оккупированных Россией территорий. По его словам, операция украинских войск не завершится в течение одной-двух недель – в Госдепе рассчитывают на "несколько месяцев". Вместе с тем фактически РФ уже проиграла войну.

Ранее сообщалось, что когда Вооруженные силы Украины начинали контрнаступление, чиновники на Западе знали, что у Киева не было достаточного количества вооружения. В то же время военные РФ имеют низкий боевой дух из-за истощения, плохого снабжения и междоусобицы среди лидеров страны-агрессора и, очевидно, не могут перехватить инициативу на фронте.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные каждый день продвигаются на 0,5-1 км. Ускорить контрнаступление ВСУ фактически невозможно из-за множества оборонительных сооружений и минных полей оккупантов.

– Генерал США Марк Милли призвал не называть контрнаступление ВСУ провальным. По его словам, за Украину будет еще много борьбы.

– В ISW заявили, что блокирование объектов в тылу войск РФ успешно снижает их возможности логистики и контрбатарейной обороны и способствует их истощению. А темп контрнаступления ВСУ вскоре может возрасти.

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