Воины ВСУ штурмовали 'зеленку' на Бахмутском направлении и вытеснили оккупантов: среди трофеев – пулемет ДШК. Видео

Штурмовики из 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины продолжают освобождать родную землю в районе Бахмута. Несмотря на артиллерийские обстрелы врага, они захватили новые позиции в "зеленке", которую раньше контролировали оккупанты.

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Также защитники взяли трофеи, среди которых пулемет ДШК. Кадры штурма показали в Telegram-канале 3-й ОШБр (чтобы его просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Бахмутское направление. Штурмовики продвигаются и занимают новые позиции. Враг наводил артиллерию по лесополосе, но это не помешало бойцам штурмовать "зеленку", вытеснить оккупантов и заполучить трофеи, среди которых пулемет ДШК", – рассказали в бригаде.

Там также уточнили, что штурм проводили бойцы 3-й роты и штурмового батальона бригады.

Ранее сообщалось, что воины ВСУ возле Бахмута взяли в плен двух оккупантов-наркоманов.

Они, находясь на передовой, курили траву и заявили, что делать это им "замполит позволил".