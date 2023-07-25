В армии РФ назревает дефицит снарядов и заканчиваются оперативные резервы: росСМИ описали ситуацию на Запорожском направлении

На Запорожском направлении, где продолжается контрнаступление Сил обороны Украины, оккупационные войска столкнулись с рядом проблем. Перед ними замаячил реальный "снарядный голод", ВСУ постепенно добиваются паритета в артиллерии, а российские ударные дроны теряют эффективность.

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При этом оккупанты столкнулись с нехваткой личного состава и массовым дезертирством: чтобы сдержать натиск ВСУ, им приходится перебрасывать подразделения с других участков фронта, ослабляя их. Об этом пишет Telegram-канал "Досье Шпиона".

Автор канала, называющий себя "сотрудником одной из спецслужб", описал ситуацию в российских войсках по состоянию на воскресенье, 23 июля.

По его словам, основные бои сейчас на Запорожском направлении идут в районе села Работино. Контрнаступление ВСУ на этом участке фронта пытаются сдержать подразделения 291-го, 70-го и 71-го мотострелковых полков ВС РФ и штурмовые подразделения "Шторм Z". Также к Работино периодически перебрасываются силы 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота. И это, по версии автора канала "Досье Шпиона" ослабляет российские позиции в направлении Васильевки.

"Передислокация сил 810 обрмп значительно сказывается на боевых возможностях ВС РФ в направлении Каменское – Васильевка, где ВСУ имеют частичные успехи. Для чего делаются такие "рокировки" лично мне не понятно, ведь со стратегической точки зрения, Васильевка должна быть в приоритете перед Работино, но, видимо, командованию на местах виднее", – отмечено в сообщении.

При этом в российских войсках на Запорожском направлении нарастет деморализация личного состава. Только 21 июля стало известно о дезертирстве 383 военнослужащих из подразделений 71 мсп и 810 обрмп. Сейчас военная полиция РФ продолжает поиски беглецов: поймать пока удалось лишь немногих.

Всех дезертиров при этом может ожидать незавидная судьба: наказанием для них, вероятно, станет возвращение на передовые позиции фронта, где РФ столкнулась с острой нехваткой личного состава.

"Досье Шпиона" также пишет, что на фронте не теряют значения так называемые артиллерийские "дуэли". При этом за последний месяц ВСУ постепенно добивается артиллерийского преимущества над врагом, не в последнюю очередь благодаря активному уничтожению вооружений ВС РФ с помощью РСЗО "HIMARS".

При этом "снарядный голод", о котором ранее много кричал владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, постепенно становится реальностью для российских оккупантов.

"Ввиду фактически круглосуточной "работы" артиллерии, в подразделениях ВС РФ наблюдается существенная нехватка боеприпасов, дефицит которых возрастает с каждым днем. Каждый снаряд на счету, тотальная экономия. За каждый выстрел расчет "отчитывается", – отмечено в сообщении.

При этом автор канала заявляет о возникновении нового вида "дефицита": по его словам, российские войска начали ощущать нехватку боеприпасов для ПВО.

"На данном участке фронта, у ВС РФ сконцентрированы десятки Панцирей, ТОРов и т.п., которые должны прикрывать соединения от атак "Хаймарсов", БПЛА и прочего. Снова-таки, ввиду фактически беспрерывной боевой работы, запас ракет ПВО постепенно иссякает и должным образом не восполняется", – констатировал автор канала.

Также армия РФ в Украине столкнулась с проблемами с использованием своих ударных БпЛА "ZALA Lancet". Ранее они являлись грозным оружием для борьбы с украинской бронетехникой. На фронт их доставляют с периодичностью раз в десять дней.

Но в последнее время эффективность использования этих ударных дронов начала снижаться.

"На это влияет два фактора – ограниченные разведывательные возможности по поиску вооружения противника (оператор БПЛА во многом полагается на фактор "удачи") и постепенная адаптация возможностей ВСУ под борьбу с "Ланцетами". Последнее достигается за счет переброски иностранного вооружения для борьбы с российскими БПЛА. В частности, речь идет об использовании немецких зенитных установок "Gepard" и британских "Stormer", оснащенных ракетами "Starstreak HVM" для борьбы с "низколетящими малыми объектами", – описал свое видение ситуации с российскими ударными дронами автор "Досье Шпиона".

По его мнению, упомянутые факторы предполагают, что вскоре ситуация на фронте начнет развиваться стремительно.

"Учитывая все факторы, которые разворачиваются вокруг данного направления, текущая ситуация напоминает скорее "прелюдию" к будущему "большому представлению". Да и не только по этому направлению", – резюмировал автор канала.

Напомним, ранее в Генштабе заявили, что ВСУ выбили оккупантов с позиций возле Андреевки на Бахмутском направлении.

По словам Череватого, освобождение этого населенного пункта дает возможность оцепить врага в Бахмуте.