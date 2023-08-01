ВСУ отбили атаки противника восточнее Берестового на Харьковщине, уничтожен 'Солнцепок' врага и состав БК – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло более 40 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупационными войсками. Нашим защитникам удалось успешно отразить атаки противника восточнее Берестового на Харьковщине и возле Новоселовского Луганской области.

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Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 1 августа. Украинские воины нанесли вражеской армии новые потери.

В частности, авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 3 – по зенитно-ракетным комплексам врага. А подразделения ракетных войск и артиллерии, со своей стороны, поразили 5 зенитно-ракетных комплексов противника, тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции радиоэлектронной борьбы, состав боеприпасов состав врага.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

За прошедшие сутки враг нанес 9 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 61 обстрел из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских терактов есть погибшие и раненые гражданские, среди которых есть дети. Разрушению подверглись жилые дома.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районах Степного Сумской области и Удов Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в том числе пострадали Сеньковка, Турья, Блешня, Бучки Черниговской области; Мефодиевка, Сытное, Стариковое, Могрица, Степок и Рясное на Сумщине и Уды, Ветеринарное, Старица, Волчанск, Нестерное и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника восточнее Берестового на Харьковщине и возле Новоселовского Луганской области. Враг нанес авиационный удар в районе Дружелюбовки Донецкой области. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Одрадно, Колодезно, Каменка, Фиголовка, Новомлынск и Западное Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары севернее Серебрянки и возле Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное и Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Роздолевка, Орехово-Васильевка, Григоровка, Ивановское, Предтечино и Белая Гора Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районах Нью-Йорка и Авдеевки. Продолжает обстрелы населенных пунктов, в частности Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Победы. Враг совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов, среди которых Марьинка, Победа, Георгиевка и Остро Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара, Благодатного и Старомайорского. В районе последнего предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение. Продолжает обстрелы населенных пунктов Водяное, Угледар и Благодатное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах Малиновки и Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Левадное, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов, Степное и Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении противник сохраняет военное присутствие. Артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Дмитровка и Очаков Николаевской области; Михайловка, Дудчаны, Берислав, Львов, Херсон и Днепровское Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, продолжают огневое поражение врага.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ночью 1 августа оккупанты атаковали Харьков дронами-камикадзе Shahed. В городе раздалась серия взрывов, после которых начался пожар. Один из вражеских БПЛА частично разрушил общежитие, также в городе есть раненый;

– также россияне ударили по поселку Зоряный в Донецкой области, в результате чего погибли два человека. Кроме того, враг своими террористическими ударами ранил женщину.