Россияне ударили по Зоряному на Донетчине: двое погибших, ранена женщина

В результате обстрела оккупационными российскими войсками поселка Зоряное в Донецкой области в понедельник, 31 июля, погибло два человека. Кроме того, враг своими террористическими ударами ранил женщину.

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Об этом сообщила спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева, передает издание "Суспільне". Обстрел произошел около 17:00.

Враг бил по мирному населенному пункту, вероятно, из ствольной и реактивной артиллерии.

В результате российской атаки от полученных травм погибли двое мужчин 34 и 38 лет, а жена последнего получила ранения. Ее госпитализировали.

По словам Медведевой, прокуратура начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины, а именно нарушение законов и обычаев войны.

Населенный пункт Зоряное расположен в Покровском районе Донецкой области Украины, в 28 км от Авдеевки и в 8 км от Красногоровки.

27 июля оккупанты обстреляли несколько раз населенные пункты Донецкой области. В результате атак врага погиб 45-летний мужчина, ранения получили еще шесть человек. Под огнем врага из артиллерии оказались населенные пункты Зализное, дважды был атакован Торецк, также Васюковка, Красногоровка, Соловьево.

А 24 июля российская армия обстреляла город Константиновка Донецкой области. В результате атаки погибло два человека, в том числе ребенок, еще семеро получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 31 июля Россия в очередной раз атаковала Кривой Рог ракетами: одна из них попала в многоэтажку, другая – в учебное заведение, где под завалами оказались жители. В результате действий агрессора пострадали 75 человек: погибли шесть, 69 ранены, в том числе и дети.

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