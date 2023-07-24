Войска РФ обстреляли Константиновку кассетными боеприпасами: погиб 10-летний мальчик, есть раненые. Фото

Вечером в понедельник, 24 июля, российские оккупационные войска обстреляли город Константиновка Донецкой области. В результате атаки один ребенок погиб, еще четверо получили ранения.

Видео дня

Пострадали также три взрослых мирных жителей. Об этом в Telegram сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Он рассказал, что около 19:00 оккупанты открыли огонь по местному водоему, на берегу которого отдыхали люди. Войска РФ обстреляли Константиновку из РСЗО "Смерч", используя кассетные боеприпасы. Такое оружие применяют для уничтожения живой силы противника.

В результате обстрела были ранены девочки 5, 11 и 12 лет и 11-летний мальчик, их доставят в больницу в Днепре. Также был тяжело ранен 10-летний мальчик, к сожалению, его не удалось спасти.

Об этом "Суспільне Донбас" рассказал начальник Константиновской ГВА Алексей Рослов. Он уточнил, что атака РФ произошла в 19:10-19:20, всего обстрелов было два.

По данным Офиса генерального прокурора, телесные повреждения получили еще три человека – две 35-летние женщины и 44-летний мужчина. Среди пострадавших детей – две сестры, одна из которых находится в тяжелом состоянии.

"Всем им оказана квалифицированная медицинская помощь. Во время обстрела граждане находились возле зоны отдыха на одном из местных водоемов", – говорится в сообщении.

На месте работают парамедики, полиция и прокуроры. Окончательное количество пострадавших устанавливается. Правоохранители проводят досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"Россияне еще раз доказывают, что воюют с гражданскими, и в своем желании убивать не останавливаются ни перед чем. Еще раз обращаюсь к родителям: детям в зоне боевых действий не место! Позаботьтесь о них – эвакуируйтесь. Все необходимое для этого предоставляем", – написал Кириленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты на рассвете 21 июля обстреляли жилую инфраструктуру города Константиновка в Донецкой области. Вражеские снаряды убили двух мирных жителей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!