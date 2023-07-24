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Войска РФ обстреляли Константиновку кассетными боеприпасами: погиб 10-летний мальчик, есть раненые. Фото

София Закревская
War
2 минуты
1,6 т.
Войска РФ обстреляли Константиновку кассетными боеприпасами: погиб 10-летний мальчик, есть раненые. Фото

Вечером в понедельник, 24 июля, российские оккупационные войска обстреляли город Константиновка Донецкой области. В результате атаки один ребенок погиб, еще четверо получили ранения.

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Пострадали также три взрослых мирных жителей. Об этом в Telegram сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Он рассказал, что около 19:00 оккупанты открыли огонь по местному водоему, на берегу которого отдыхали люди. Войска РФ обстреляли Константиновку из РСЗО "Смерч", используя кассетные боеприпасы. Такое оружие применяют для уничтожения живой силы противника.

Войска РФ обстреляли Константиновку кассетными боеприпасами: погиб 10-летний мальчик, есть раненые. Фото

В результате обстрела были ранены девочки 5, 11 и 12 лет и 11-летний мальчик, их доставят в больницу в Днепре. Также был тяжело ранен 10-летний мальчик, к сожалению, его не удалось спасти.

Об этом "Суспільне Донбас" рассказал начальник Константиновской ГВА Алексей Рослов. Он уточнил, что атака РФ произошла в 19:10-19:20, всего обстрелов было два.

По данным Офиса генерального прокурора, телесные повреждения получили еще три человека – две 35-летние женщины и 44-летний мужчина. Среди пострадавших детей – две сестры, одна из которых находится в тяжелом состоянии.

"Всем им оказана квалифицированная медицинская помощь. Во время обстрела граждане находились возле зоны отдыха на одном из местных водоемов", – говорится в сообщении.

Войска РФ обстреляли Константиновку кассетными боеприпасами: погиб 10-летний мальчик, есть раненые. Фото

На месте работают парамедики, полиция и прокуроры. Окончательное количество пострадавших устанавливается. Правоохранители проводят досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"Россияне еще раз доказывают, что воюют с гражданскими, и в своем желании убивать не останавливаются ни перед чем. Еще раз обращаюсь к родителям: детям в зоне боевых действий не место! Позаботьтесь о них – эвакуируйтесь. Все необходимое для этого предоставляем", – написал Кириленко.

Войска РФ обстреляли Константиновку кассетными боеприпасами: погиб 10-летний мальчик, есть раненые. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты на рассвете 21 июля обстреляли жилую инфраструктуру города Константиновка в Донецкой области. Вражеские снаряды убили двух мирных жителей.

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